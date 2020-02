Pääkirjoitus: Vilkastuva mökkikauppa kertoo hyvää

Kesämökkikauppa vilkastui viime vuonna. Se on mainio uutinen siitä huolimatta, että hinnat laskivat.

Etelä-Savossa kauppoja tehtiin nyt yli puolet enemmän kuin aallon pohjassa 2014. Hinnanlaskun osuus kauppojen vauhdittajana on varmaankin ollut tuntuva.

Tyypillinen puolen hehtaarin tontilla sijaitseva kesäasunto järven rannalla maksoi Etelä-Savossa vuosikymmenen hintahuipussa vuonna 2012 noin 114 500 euroa. Nyt tämä mediaanihinta on laskenut jo 80 000 euroon.

Viime vuonnakin Etelä-Savon kalleimmat kesäasuntokaupat tehtiin Puumalassa ja Mäntyharjussa. Mäntyharjun valtti on lyhyt etäisyys pääkaupunkiseudulle, Puumalan taas Saimaa.

Kun vapaa-asunto vaihtaa omistajaa, se yleensä merkitsee käytön kasvua. Ison investoinnin takana päilyy ajatus siitä, että mökillä vietetään aikaa läheisten kanssa, rentoudutaan ja ehkä jopa tehdään töitä.

Kun mökeillä on elämää, se tarkoittaa vilkastuvaa elämää myös mökkipaikkakunnilla. Etelä-Savossa on 50 000 vapaa-ajan asuntoa eli enemmän kun missään muussa maakunnassa. Sillä on aluetaloudelle ja yleiselle vireydellekin iso merkitys, millaisessa käytössä ne ovat.

Kesämökki on terminä moneen venyvä. Se kattaa isoisän 60-luvulla laudasta tekemän sähköttömän tönön ja huippuvarustellun, talvilämpimän parin sadan neliön huvilan. Kesämökeiksi myös muuttuu entisiä asuinrakennuksia ja maatilojakin, kun muuttoliike jättää niitä tyhjilleen.

Mökkeilijät ja osa-aika-asukkaat ovat maakuntien Suomelle jatkossakin suuri mahdollisuus. Hienompi termi tälle on monipaikkaisuus. Kun tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työnteon mistä vain, myös työikäiset voisivat ainakin teoriassa viettää pidempiä aikoja vapaa-ajan asunnollaan.

Tässä käytäntö on muuttunut toiveita vähemmän.