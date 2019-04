Pääkirjoitus: Tuoteturvallisuus on kiinalainen juttu

Kiina tuottaa maailmalle valtaavat määrät erilaisia kuluttajatuotteita, jotka usein ovat myös hinnaltaan hyvin edullisia. Valitettavasti kiinalaistuotteiden kilpailuetu on saatu– alhaisten palkkakustannusten lisäksi – tuoteturvallisuudesta tinkimällä. EU:n perjantaina julkistaman raportin mukaan eri EU-maiden viranomaiset vaihtoivat varoituksia yhteensä 2 257 tuotteesta viime vuonna. Näistä yli puolet koski Kiinasta tulleita tuotteita.

Kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin palveluihin. Näin erityisesti silloin, kun kyse on lapsista. Valitettavasti melkein kolmasosa eli 31 prosenttia ilmoituksista tehtiin leluista. Suomessakin vaarallisiksi ilmoitetuista tuotteista lelut olivat kärkipäässä sähkölaitteiden jälkeen. Leluissa ongelmana on usein tukehtumisvaara.

On toki hyvä, että vaaraa aiheuttavat tuotteet saadaan pois myynnistä ja käytöstä, mutta parasta olisi, jos niitä ei edes tarjottaisi markkinoille.

Valvonnan toimivuudesta kertovat lehdissä aika ajoin julkaistavat niin sanotut takaisinvetoilmoitukset. Niissä kuluttajille kerrotaan tuotteen viallisuudesta ja kerrotaan, miten ja minne sen voi ilman kuittia ja kustannuksia palauttaa. Hämmästyttävää onkin, etteivät kuluttajat käytä tätä oikeuttaan ja palauta tuotteita. Jopa kolmannes ihmisistä jatkaa tuotteiden käyttöä, vaikka ovat tietoisia sen takaisinvedosta.

Oma lukunsa ovat vielä kuluttajien suoraan Kiinasta tilaamat tuotteet. Niiden tuoteturvallisuutta ei valvota mitenkään. Jos jotakin sattuu, niin vastuuhenkilöitä on vaikea löytää. EU:ssa valmistetuissa tuotteissa valmistaja, maahantuoja ja myyjä ovat tiedossa.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi