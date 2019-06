Pääkirjoitus: Antti Rinteen hallitus saa aloittaa hyvässä ilmapiirissä

Suomi sai kolmen kuukauden tauon jälkeen vihdoin poliittisen hallituksen, kun presidentti nimitti Antti Rinteen (sd.) johtaman viiden puolueen hallituksen.

Ministereillä ovat nyt poliittisen uransa juhlavimmat päivät käsillä. Maanantaina viimeistään alkaa arkinen työ hallitusohjelman toteuttamiseksi. Ministereiden yhteishenki on näyttänyt hyvältä, mikä ehkä juontuu siitä uudenlaisesta tavasta, jolla hallitusohjelmaa laadittiin. Todelliseen testiin se joutuu, kun ongelmat alkavat.

Uusi hallitus on selkeästi naisenemmistöinen ja keski-iältään nuori. Mukana on viisi kolmekymppistä ministeriä, mutta enää vain kaksi 1950-luvulla syntynyttä. Poliittisesti kokemattomaksi Rinteen kabinettia ei silti voi luonnehtia, sillä joukossa on kahdeksan entistä ministeriä sekä useita puolueidensa johtotehtävissä kannuksensa hankkineita poliitikkoja.

Hallituspuolueista keskustan tilanne on mielenkiintoinen. Valtiovarainministerinä aloittaa Mika Lintilä, joka kuitenkin väistyy sivuun, kun puolue valitsee itselleen uuden puheenjohtajan syyskuussa Kouvolassa. Tuore puheenjohtaja voi tuoda uusia linjauksia keskustan ja sitä kautta myös hallituksen politiikkaan.

Puheenjohtajaksi on näkyvimmin ehdolla puolustusministeriksi nyt nimitetty Antti Kaikkonen. Hänellä on taustallaan ehdollinen vankeustuomio luottamusaseman väärinkäytöstä. Perustuslain mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja, mutta Rinteen mukaan oikeuskansleri ei nähnyt estettä Kaikkosen nimittämiselle. Kun näin on, niin tuskin tulkinta muuttuu syksylläkään, vaikka kyse olisi valtiovarainministerin salkusta.

Markku Kumpunen

