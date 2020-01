Pääkirjoitus: Työtä tekevien määrä ratkaisee

Mikä on Etelä-Savon työllisyystilanne? Yksinkertainen kysymys, johon ei ole yksinkertaista vastausta.

Perjantaina julkaistu ely-keskuksen työllisyyskatsaus iloitsi, kun työttömien määrä Etelä-Savossa laski vuodentakaiseen verrattuna eniten koko maassa. Työttömänä oli joulukuun lopussa 6 655 ihmistä eli yli 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Kehitykseen pitää tietysti olla tyytyväinen. Eihän siitä ole kuin viisi vuotta, kun työttömiä oli pahimmillaan yli 10 000. Kun katsellaan taaksepäin, yhtä hyvää tilannetta ei ole ollut pitkään aikaan. Alueellisia eroja toki on. Paras tilanne on Puumalassa, Pieksämäellä ja Juvalla. Heikoin taas Savonlinnan seudun kunnissa.

Etenkin Juvalla tilanne on kuitenkin nopeasti synkkenemässä. Jos Salicon suunnitelma salaattitehtaan lopettamisesta ja reilun sadan työntekijän vähentämisestä toteutuu, työttömien määrä Juvalla voi kasvaa kertaheitolla parikymmentä prosenttia.

Toinen samankokoinen pommi osui kesällä Mikkeliin, kun painotalo Helprint simahti.

Jos ely-keskuksen työllisyyskatsaus kertoi myönteistä, samana päivänä julkaistu Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antoi synkempää pohdittavaa.

Toki Tilastokeskuksenkin luvut kertovat työttömyyden Etelä-Savossa vähentyneen. Samalla paljastuu, että työssäkäyvien määrä maakunnassa on alhaisempi kuin koskaan eli noin 59 000 henkeä. Syyt tähän ovat ilmeiset: kun muuttotappio vie vuodessa toista tuhatta ihmistä, iso osa tästä joukosta on työiässä.

Huono kehitys näkyy myös työllisyysasteessa eli luvussa, joka mittaa työssäkäyvien osuutta työikäisistä. Vielä 2011 Etelä-Savo päihitti tällä mittarilla naapurit, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pohjois-Savonkin. Nyt naapurit ovat menneet ohi.

Työttömyys on surkea ilmiö etenkin heille, joille se kohdalle osuu. Ja toki se on rasitus yhteiskunnallekin. Alueen elinvoiman kannalta työtä tekevien määrä on lopulta tärkeämpi mittari. Työ pitää ihmiset alueella ja tuo tänne uusia. Työ synnyttää verotuloja ja hyvinvointia.