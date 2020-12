Pääkirjoitus: Rokotukset alkavat pian joulun jälkeen – Usko pandemian kukistumiseen saa vahvistusta

Pieksämäellä ikäihmisten hoivakodissa kuoli lyhyessä ajassa seitsemän asukasta koronaviruksen aiheuttamiin tauteihin. Tämä muistuttaa pysäyttävällä tavalla, miksi jatkuva valppaus ja kovat suojakeinot ovat yhä tarpeen koronaepidemian suitsemiseksi.

Samaan aikaan kun suomalaiset valmistautuvat joulun viettoon poikkeuksellisissa tunnelmissa, tuoreet uutiset antavat pandemian päättymistä jo odotteleville ristiriitaista viestiä.

Britanniasta tulleet tiedot koronaviruksen uudesta muunnoksesta levittivät alkuviikosta pelkoa. Pääministeri Boris Johnson kertoi viikonloppuna, että maassa leviää uusi mutaatio, joka tarttuu erittäin herkästi. Suomessakin viranomaiset reagoivat asiaan nopeasti ja rajoittivat matkustamista Britanniasta.

Jos mutaatiouutiset olivat ahdistavia, tiedot rokotusten alkamisesta lisäsivät toivoa. Tiistaina sosiaali- ja terveysministeriö kertoi, että ensimmäinen rokote-erä saadaan maahan jo tapaninpäivänä. Tämä tarkoittaa, että rokottamaan päästään heti joulun jälkeen.

Ensimmäinen erä on vain 10 000 annosta, mutta lisää saadaan tammikuussa. Rokotetta on varattu niin paljon, että kaikki halukkaat suomalaiset voidaan rokottaa. Rokotusjärjestys on sellainen, että ensin suojan saavat terveydenhuollossa toimivat ja sitten yli 70-vuotiaat.

Ministeriön tiedotustilaisuudessa kuultiin myös rauhoittava viesti Britannian virusmutaatiosta. Muuttunutta muotoa voi toki löytyä jo Suomestakin, mutta nykytiedon mukaan virus ei ole tarttuvuutta lukuun ottamatta tavallista ärhäkämpi. Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti myös arvioi, että mutaatio ei vaikuttaisi rokotteen suojatehoon.

Jouluun kuuluu läheisyys ja toisten ihmisten tapaaminen. Korona pakottaa meidän etsimään uusia tapoja näiden toteuttamiseen. Se ei silti estä hyvä joulun viettoa.

Essote kehottaa meitä välttämään ihmisjoukkoja ja ruuhkia, viettämään joulua pienissä ryhmissä sekä tapaamaan ihmisiä ulkoillen. Jos tarkemmin miettii, se kuulostaa toimivalta joulureseptiltä, vaikkei koronaa olisikaan.