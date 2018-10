Pääkirjoitus: Vihreillä on nyt sauma sekoittaa gallupit

Touko Aallon ilmoitus luopua vihreiden puheenjohtajuudesta oli ymmärrettävä. Kun on vuoden ajan sairastanut masennusta, ei terveys salli puolueen puheenjohtajan tehtävää.

Vihreille Aallon ilmoitus jättää puheenjohtajan tehtävät avaa merkittävän mahdollisuuden. Vihreiden kannatus on luisunut ikävästi alaspäin Aallon puheenjohtajakauden ajan. Syytä ei voi kokonaan kaataa Aallon niskaan, mutta toki puheenjohtajan toiminnalla on iso rooli puolueen haluttavuuden rakentamisessa.

Vihreät valitsee uuden, väliaikaisen puheenjohtajan ensi viikolla. Jos vihreät tavoittelee edelleen kevään eduskuntavaaleissa suurimman puolueen asemaa, pitää puheenjohtajaksi valita uskottava ja mielellään kokenut pääministeriehdokas. Varapuheenjohtaja Maria Ohisalo on tuurannut Aaltoa ainakin tv-esiintymisten perusteella hyvin. Ohisalon taakkana on kuitenkin se, ettei hän ole kansanedustaja. Siksi on vaikea uskoa hänen valintaansa.

Aallon luopuminen saattaa avata oven Ville Niinistön paluulle. Niinistö lopetti puolueen johdossa kesällä 2017, koska vihreiden säännöt eivät mahdollista neljättä peräkkäistä kaksivuotiskautta puheenjohtajana. Niinistö olisi halunnut jatkaa, ja tuolloin puolueen kannatus oli huippulukemissa. Taloustutkimuksen gallupissa talvella 2017 Niinistö oli kansan mielestä toiseksi suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi.

Tietoisuus ilmastonmuutoksen vakavista seurauksista on nyt konkreettisempaa ja puhuttavampaa kuin koskaan aiemmin. Vihreillä on siis nyt todellinen sauma iskeä.

Vihreiden alamäki on kasvattanut SDP:n kannatusta. Aallon jättäytyminen sivuun saattaa muuttaa poliittisia voimasuhteita arveltua enemmän. Vaaleihin on aikaa vajaat puoli vuotta, joten muissakin puolueissa seurataan herkeämättä vihreiden seuraavaa siirtoa.