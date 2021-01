Pääkirjoitus: Edessä on vaikea energiaratkaisu – Kuinka kova kiire Mikkelillä on kaupoille?

Kuinka kova kiire Mikkelillä on? Siihen kysymykseen kiteytyy tässä vaiheessa keskustelu Mikkelin kaupungin energiaomistusten myynnistä.

Kaupungilla on taseessaan kymmenien miljoonien eurojen kattamattomat alijäämät. Lähivuosina tulee lisää. Kaupunki omistaa Etelä-Savon energia Oy:n (Ese) kokonaan ja lisäksi 14 prosenttia Suur-Savon sähkö Oy:n osakkeista. Jos osa myydään, alijäämät saadaan katettua ja talouteen syntyy muutenkin kaupoilla vähän väljyyttä.

Kaupunginhallituksen työryhmä näkee, että kiire on. Siksi se suosittaa Esen vähemmistöosuuden myymistä ulkopuoliselle sijoittajalle. Työryhmän raportti julkistettiin torstaina. Kaupunginhallitus käsittelee jatkoa maanantaina.

Tässä vaiheessa pitää kiittää työryhmää yksimielisestä, selkeästä toimenpide-ehdotuksesta.

Samoin kiitoksen ansaitsee raportin julkistaminen kokonaisuudessaan. Kyse on kaupungin kannalta poikkeuksellisen suuresta ja ristiriitaisesta päätöksestä. Siksikin on tärkeää, että kaikki näkevät, mitä on selvitetty ja millä perusteilla ehdotuksia tehdään.

Raportissa silmään pistävät kirjaukset, joissa maakunnallisen yhteistyön heikkoutena on Esen johdon vastus. Häntä yrittää heiluttaa koiraa. Omistajan tällaiset asiat pitää ratkaista.

Kun Länsi-Savo kysyi poliittisten ryhmien kantoja, kävi selväksi, että jatkokäsittelyssä yksimielisyys karissee. Päättäjistä löytyy intomielisiä itsenäisen Esen puolustajia ja myös Suur-Savon sähköön sitoutuneita.

Ongelmia aiheuttaa sekin, että päättäjillä olisi paineita yhtä aikaa syödä ja säästää. Siis myyntitulot kelpaisivat, mutta päätösvaltaa ja osinkotuloja ei haluttaisi menettää, eivätkä kuluttajien sähkölaskut saisi kallistua. Yhtälö onkin aidosti todella monitahoinen, ja erisuuntaisia vaikutuksia on hankala punnita.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen otti Länsi-Savossa varsin selkeästi kantaa maakunnallisen sähköyhtiön perustamista vastaan. Se ei ole kaupungin edun mukainen ainakaan nykyisillä Suur-Savon sähkön äänivaltaleikkureilla.

Mikkelin kaupungin ei kannata tehdä päätöksiä, jotka ovat sille epäedullisia. Maakunnan keskuskaupungin pitää silti katsoa myös ympärilleen. Vaikka maakunnallisen yhtiön rakentaminen on työlästä, epävarmaa ja hidasta, tätäkään vaihtoehtoa ei kannata kokonaan unohtaa. Tuotot ja päätösvalta pysyisivät lähellä.

Jos ennustaa sopii, Mikkelin päättäjät eivät halua ja pysty nopeisiin ratkaisuihin. Päätökset siirtynevät siis kesällä aloittavalle uudelle valtuustolle. Kun aikajänne pitenee, vaihtoehtojen määrä kasvaa.