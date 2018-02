Pääkirjoitus: Hiihtokulta on harvinaista herkkua – Onneksi suomalainen identitetti ei ole kiinni urheilumenestyksestä

Suomalainen kultamitali olympialaisten hiihdossa on harvinaista herkkua. Vielä harvinaisempi on kulta hiihdon kuninkuusmatkalta. Ennen Iivo Niskasta edellinen suomalainen 50 kilometrin olympiavoittaja on juvalainen metsäteknikko Kalevi Hämäläinen, joka voitti Squaw Valleyssä Yhdysvalloissa 1960.

Murtomaahiihto on Suomessa rakas laji. Niskasen voitto Peyongchangissa nostaa hänet suurten suomalaisten hiihtosankareiden joukkoon. Sotshin parisprintin kulta 2014 ja Lahden MM-laduilta saatu kulta ovat asemaa pohjustaneet.

Tähän saakka Peyongchangin anti on suomalaisittain jäänyt vaisuksi. Yllättäjiä tai venyjiä ei ole juuri nähty. Lauantain upeasta hiihdosta huolimatta talviurheilumme kuva ei Koreassa kirkastunut. Neljä pronssia ja yksi kulta ovat selvästi vähemmän kuin joukkueelta virallisesti odotettiin.

Jääkiekosta toivottiin jopa kahta mitalia. Naiset onnistuivat pelaamaan tasollaan ja saivat palkinnoksi pronssin. Miesleijonien pelistä ei jälkipolville kerrottavaa jää.

Huippu-urheilulla on historiassa ollut tiukka sidos kansallistuntoon ja nationalismiin. Suomeakin on milloin juostu, milloin sivakoitu, milloin mäkihypitty maailmankartalle. Vuoden 1995 lätkäkulta kuulemma auttoi jopa laman taittamisessa.

Suomalainen identiteetti olisi vaikeuksissa, jos homma olisi vain urheilumenestyksestä kiinni. Lähihistoria on onneksi osoittanut, että pärjäämme kansakuntana ihan hyvin ilmankin. Tämä on huojentava havainto ja terveyden merkki.

Urheilu on urheilua. Lahjakkuus, harjoittelu, olosuhteet ja onni erottelevat voittajat muista. Penkkiurheilijan kannalta kultamitalit ovat erityisen kivoja, kun niitä saa odottaa vuosikymmeniä.