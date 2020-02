Pääkirjoitus: Miksi pysähtyä Mikkeliin?

Mikkelin kaupunginvaltuustolle jätettiin aloite mainosten pystyttämiseksi Viitostien varteen. Yhden paikka olisi kaupungin etelä-, toisen pohjoispuolella.

Viitostie on niin sujuva väylä, että matkalaisen on helppo posottaa kaupungin ohi oikeastaan edes huomaamatta, että mikäs siinä vilahti. Jos tehtäisiin silmään osuva ja sopivasti mieltä kutkuttava kyltti, matkailija ehkä ymmärtäisi pysähtyä. Tällainen on aloitteen logiikka.

Tavoite on tietysti hyvä – ja fokus matkailua laajemminkin katsoen juuri oikeassa asiassa. Mikkelin ongelma on, että liian harva pysähtyy. Liian monet jatkavat pohjoiseen, vielä useammat etelään.

Sitä sopisi pohtia pidempäänkin, onko Mikkelin vetovoima viestinnästä kiinni. Auttaako kyltti, jos kaupunkiin kaartava satunnainen matkailija ei löydä mukavaa menoa, auki olevia kahviloita, mieleen jääviä elämyksiä?

Länsi-Savo kysyi Facebookissa ideoita Mikkeli-mainoksen tekstiksi. Aika moni lähestyi aihetta negaation tai sarkasmin kautta. "Ohitat juuri veroparatiisin" kertonee, etteivät kaikki asukkaat ole ihan tyytyväisiä kaupungin nykytilaan.

Somea usein moititaan, mutta Facebook-keskustelijat löysivät myös monta oleellista pointtia matkailun markkinoinnissa. Yksi oli se, ettei Mikkelin matkailu sattumapysähtelijöillä virkisty. Kaupunkiin pitää luoda asioita, joita matkailijat haluavat nähdä ja kokea.

Sellaisia täällä toki jo on ja uusiakin viritellään, kuten sodan ja rauhan keskus Muistia Päämajatalolle.

Paikan henkeä ja yleistä ilmapiiriä ei pidä unohtaa. Kaupunki jossa sattuu ja tapahtuu ja jossa alkuasukkaatkin viihtyvät, houkuttelee varmasti ihmisiä muualtakin.

Tällaiset asiat eivät synny hetkessä tai virkamiestyönä. Kaupungin hengen tekevät lopulta kaupunkilaiset. Me jokainen.

Toki kaupunkikonsernikin henkeen vaikuttaa. Avoin, luottamusta herättävä päätöksenteko vaikuttaa varmasti. Samoin se, juhlitaanko kaupungin syntymäpäiviä seminaarisaleissa vai esimerkiksi torilla saunoen.