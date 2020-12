Pääkirjoitus: Vielä ei ole varaa hellittää

Mikkelin ja Pieksämäen seudut siirtyivät tiistaina virallisesti koronan kiihtymisvaiheeseen. Tartuntojen määrä alueella on viikossa kasvanut selvästi. Tartuntaketjuja on eri puolella aluetta. Karanteeniin on määrätty satoja henkilöitä.

Avi asetti kaikkiin Itä-Suomen maakuntiin kiellon yli 50 henkilön kokoontumisten ja tapahtumien järjestämiseen. Essote ja alueen kunnat ovat tehneet omia rajoitustoimiaan ja tarkentaneet suosituksiaan.

Muutokset näkyvätkin nyt lähes kaikkien arjessa. Maskinkäyttö on monella työpaikalla pakollista. Urheilusarjat seisahtuivat, kulttuurilaitoksia on suljettu, työpaikoilla virta vei taas laajasti etätyöhön. Hoitolaitoksissa on päällä vierailurajoituksia.

Kun epidemiassa siirryttiin perustasolta kiihtymisvaiheeseen, ollaan kolmiportaisella asteikolla vasta toisella askelmalla. Joku saattaa miettiä, olivatko näin kovat kiristykset tarpeen. Jos toimilla saadaan estettyä tilanteen paheneminen eli siirtyminen leviämisvaihteeseen, ne kannattaa tehdä. Mieluummin etunoja kuin myöhästyminen.

Siitä on jo yli vuosi, kun ensimmäiset koronatapaukset tunnistettiin Kiinan Wuhanissa. Suomessakin tilanne on ollut päällä jo noin yhdeksän kuukautta. On ymmärrettävää, että taisteluväsymys painaa päälle. Silti pitäisi vielä vähän aikaa jaksaa.

Loppujen lopuksi yksittäisiltä ihmisiltä ei mahdottomasti vaadita. Pitää välttää väkijoukkoja, käyttää maskia ihmisten ilmoilla liikkuessa ja huolehtia hygieniasta. Matkustamistakin pitää toki välttää.

Essoten terveyspalveluiden johtaja Santeri Seppälä muistutti keskiviikkona erityisesti yksityistilaisuuksien riskeistä. Juhlia ei pitäisi järjestää kuin erittäin painavista syistä.

Yksi muistutus toiveen perusteista saatiin Pieksämäeltä, jossa lukiolaisten juhlien jäljiltä iso joukko altistuneita on karanteenissa ja lukio siirtyi etäopetukseen.

Muutaman viikon tehostettu varovaisuus voi pelastaa monen joulun. Ja jos hyvin käy, tammikuussa alkavat jo rokotukset.