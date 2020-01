Pääkirjoitus: Salicolta tuli karmea uutinen

Salaattitehdas Salicon lähtöaikeet ovat Juvalle sokkiuutinen. Salico on kunnan suurin yksityinen työnantaja ja pelissä yli sata työpaikkaa.

Virallisesti puhutaan vasta aikeesta ja yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Elämä on kuitenkin opettanut, että aina nämä päättyvät lopettamiseen.

Koko Etelä-Savon mitassakin kyse on yhdestä viime vuosien suurimmista työpaikkamenetyksistä — samaa kokoluokkaa kuin viime vuonna kaatunut painotalo Helprint.

Vielä lokakuussa Salicon tuore toimitusjohtaja kertoi Länsi-Savossa uusista rekrytoinneista ja hyvistä näkymistä. Nyt tehtaan sulkemista perustellaan logistiikkasyillä. Yllättävää, että pitkään jatkunut toimintamalli ja sijainti keskeisellä salaattien ja avomaan vihannesten tuotantoalueella muuttui äkkiä rasitteeksi.

Juvalla on panostettu pitkäjänteisesti elinkeinojen kehittämiseen, ja kunnan työttömyysprosentti on maakunnan alhaisin. Jos Salico suljetaan, tilanne muuttuu dramaattisesti. Salaattitehtaalla käydään töissä muualtakin kuin Juvalta, mutta suurin osa työntekijöistä on toki paikallisia.

Suorimmin tehtaan lopetus osuu tietysti työntekijöihin ja heidän perheisiinsä. Edessä on epävarmuutta ja pelkoa toimeentulosta. Kunnan kannalta päätös merkitsee isoja verotulojen menetyksiä ja myös tyhjenevästä kiinteistöstä syntynee tappioita.

Korvaavia töitä ei kunnasta kaikille ihan äkkiä löydy, joten seuraukset voivat näkyä myös muuttoautojen virtana.

Juvalle on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä merkittävä elintarvikealan keskittymä paitsi alkutuotantoon myös jalostukseen. Takaiskuja on tullut, kuten kalkkunateurastamon lopettaminen 2007 ja Hatsolan luomumeijerin konkurssi 2013. Niistä on kuitenkin päästy yli ja eteenpäin uutta kehittämällä.

Salicon jättämä aukko on massiivinen. Sekin on mahdollista paikata, mutta aikaa se vie ja uskoa koettele.