Pääkirjoitus: Brasilia huutaa muuta maailmaa sammutustöihin

Kun Brasiliassa palaa järkyttävän paljon sademetsää, muuttuu paikallinen metsäpalo maailmaa koskettavaksi kriisiksi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron osasi määritellä palot koskettavasti – maailman keuhkot ovat tulessa. Macronin keuhkovertaus on oivallinen. Amazonin alueen sademetsät tuottavat peräti viidenneksen ilmakehän hapesta.

Maailma näkee ongelman, jota Brasilian valtionjohto yrittää kiistää. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro pitää laajenevien palojen syynä lisääntyvää kuivuutta. Presidentti on myös vihjaillut, että palot olivat ympäristöjärjestöjen sytyttämiä. Asiantuntijoiden mukaan palot ovat seurausta metsien muuttamisesta viljely- ja laidunmaiksi polttamalla.

Brasilia on suuri maa, jonka yhteiskunnallinen vakaus on heikko. Maan talous on hunningolla, korruptio on läsnä kaikkialla ja kurjuus rehottaa. Muun maailman pitää miettiä järeitä keinoja, joilla sademetsien tuhoamiselle tulee pysähdys.

Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kansainvälisen yhteisön pitäisi vedota Brasiliaan, jotta maa hoitaisi ympäristöasioita nykyistä vastuullisemmin. Vetoomus tuntuu aika mitättömältä keinolta maalle, jonka presidentin mukaan sademetsien hävittäminen ei kuulu muulle maailmalle.

Kun puheet eivät auta, kannattaa tarttua tekoihin. Brasilia ei tule toimeen ilman ympäröivää maailmaa. Kauppasaarto horjuttaisi varmasti maata rajusti. Kun keuhkot ovat tulessa, pitää lääkkeiden olla tehokkaita. Niitä ei Brasilia halua löytää. Siksi muun maailman on ryhdyttävä pelastusoperaatioon.