Pääkirjoitus: Siirtohintoihin luvassa helpotusta

Hallitus lupasi puuttua sähkön kohtuuttomiksi kohonneisiin siirtohintoihin. Nyt on nähty, mitä lupaus tarkoittaa. Esitys sähkömarkkinalain muuttamiseksi jätettiin eduskunnalle viime viikolla.

Lakiesityksessä puututaan muun muassa yhtiöiden kerralla tekemiin hinnankorotuksiin sekä pääoman tuottoprosenttiin, jonka pohjalta yhtiöille sallittu hintataso määritellään.

Sähköverkot ovat alueellisia monopoleja. Historia on opettanut, että monopolin hintojen sääntely on herkkää puuhaa. Vasta aika siis näyttää, miten lainmuutos lopulta vaikuttaa. Etelä-Savossa luvassa voi olla vuoden 2025 jälkeen arviolta kymmenen prosentin lasku sähkönsiirtohinnoissa. Näin arvioi paikallisen sähkönsiirtoyhtiön Järvi-Suomen energian toimitusjohtaja.

Nykytila on seurausta Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen päätöksistä. Sinällään järkevä tavoite oli vähentää sähkökatkoksia ja pakottaa yhtiön investoimaan toimivaan verkkoon. Lakia on välillä jo korjailtukin, mutta perusongelma on säilynyt: malli on kannustanut yhtiöitä jopa yli-investoimaan, koska ne ovat saaneet sijoituksilleen korkean takuutuoton. Monopolissa asiakkailla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa.

Kritiikki siirtohintoja kohtaan on ollut suurinta Etelä-Savon kaltaisilla maaseutumaisilla alueilla, joissa on paljon verkkoa, mutta vähän käyttäjiä. Ongelma konkretisoituu Mikkelissä kahden eri verkkoyhtiön rajalla: jos talo sijaitsee Järvi-Suomen energian alueella, siirtohinta on kaksinkertainen Etelä-Savon energian (Ese) verkon hintoihin.

Sinällään vaihtelevat hinnat ovat ymmärrettävä ja tervekin asia. Tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella toimivalla Esellä verkon ylläpito ja rakentaminen on suhteellisen halpaa. Järvi-Suomen energialla taas on 27 000 kilometrin verkosto pitkin metsiä ja maantien varsia. Totta kai sen ylläpitäminen on kallista – ja kuka muu sen maksaa kuin asiakas.

Jos sähkönsiirtohintoja eri puolilla maata halutaan laajemmassa mittakaavassa tasata, nyt nähdyt toimet eivät riitä. Esimerkiksi verotuksella eroon voisi puuttua. Siihen tarvittaisiin poliittinen tahto, sillä kyse olisi alueellisesta tulonsiirrosta.