Pääkirjoitus: Putin oli salamyhkäinen puhuessaan tulevaisuudesta

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti perinteisen lehdistötilaisuutensa torstaina. Se kesti neljä ja puoli tuntia. Venäläisiin toimintatapoihin kuuluu, että Putinilta saa toki kysyä, mutta jatkokysymykset ovat kiellettyjä.

Pressitilaisuuden säännöt ja kesto kertovat siitä, miten Putin dominoi Venäjän asioita. Hän määrittelee virallisen keskustelun sisällön mieleisekseen.

Länsimaissa huomio kiinnittyi Putinin kommentteihin perustuslaista. Perustuslain mukaan presidentti voi hallita maata vain kahden peräkkäisen kauden verran. Putinilla on menossa nyt toinen perättäinen kausi. Tosin presidenttinä hän on hallinnut maata noin 20 vuotta. Edellisen kahden kauden mittaisen presidenttijakson jälkeen hän oli kuuden vuoden ajan Venäjän pääministeri.

Putin nimitti itseään nöyräksi palvelijaksi, joka palasi presidentiksi perustuslain sallimalla tavalla. Putinin mielestä peruslakia olisikin syytä muuttaa ainakin osittain.

Koska Putin tavoilleen uskollisena puhui tässä kohtaa hyvin arvoituksellisesti, alkoi länsimaissa spekulointi sillä, haluaako Putin jatkaa Kremlin isäntänä vielä vuoden 2024 jälkeenkin. Joidenkin tulkintojen mukaan Putinin pyörittelyt voi tulkita avauksena muuttaa perustuslakia niin, että jatkokausi olisi vielä mahdollinen.

Kokonaan toinen asia on, mitä venäläiset tuumisivat Putinin toimista, jos hän alkaisi peukaloida perustuslakia. Kritiikki Putinia vastaan Venäjällä on kasvanut koko ajan. Noin puolet venäläisistä on sitä mieltä, että maa kehittyy väärään suuntaan. Toukokuussa Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen mittauksen mukaan 31,7 prosenttia vastaajista piti Putinia luotettavana poliitikkona. Neljä vuotta aiemmin Putinia piti luotettavana 71 prosenttia vastaajista.

Vuoden 2024 vaaleihin on pitkä aika. Moni asia ehtii muuttua Venäjällä sitä ennen. Muuttuviin asioihin kuuluu myös Putinin suosion kehitys, jonka suuntaakin on vaikea ennakoida.