Pääkirjoitus: Median tuki on kokonaisuus

Melkein kaikilla on mielipide Ylestä. Siinä mielessä on erikoista, että poliittisille päättäjille Yle on vaikea aihe.

Nyt liikenne- ja viestintäministeriö esittää Yle-lain muuttamista: jatkossa yhtiön mahdollisuutta julkaista pelkästään tekstipohjaisia juttuja rajoitettaisiin.

Taustalla on muun muassa sanomalehtien etujärjestön EU-komissiolle tekemä kantelu. Kustantajia ärsyttää, kun Yle tarjoaa ilmaiseksi samankaltaisia sisältöjä, joista lehdet haluavat rahaa.

Lakiluonnos herättää monenlaisia ajatuksia. Ensinnäkään ei ole Ylen vika, jos kilpailu vääristyy. Raamit määrätään muualta. Totta kai yhtiön pitääkin tehdä raamien sisällä niin hyviä ja houkuttelevia sisältöjä kun suinkin.

Tämä ei poista sitä, että muiden mediayhtiöiden kannalta nykytilanne on epäreilu: verovaroilla tarjottu laaja, ilmainen sisältö vie pohjaa markkinoilla toimivilta yhtiöiltä. Koko alan kannalta olisi siis tärkeää, että Ylen rooli määriteltäisiin tarkemmin ja samalla mietittäisiin, mitä ovat ne kohderyhmät, aihealueet ja sisällöt, joihin Yle keskittyy.

Lakiluonnoksessa esitetty rajoittaminen mediamuodon mukaan tuntuu kuitenkin vieraalta. Median kulutus ja tekniikat muuttuvat nopeasti. Jos nyt kielletään tekstipohjaiset jutut, mitä sitten kielletään, kun nykyiset sanomalehtitalot ovat siirtyneet ääni- ja videopohjaisiin sisältöihin?

Mikkelistä ja Etelä-Savosta katsottuna Ylen paikallinen rooli on viime vuosina vähentynyt. Yle Mikkelistä näyttää tulleen Yle Jyväskylän sivupiste, eikä mistään kattavasta uutisseurannasta maakunnassa ole voitu puhua enää vuosiin.

Jos sanomalehtien tilanne olisi kiinni pelkästään Ylen tarjonnasta, Länsi-Savollakin siis menisi paljon nykyistä paremmin.

Koronavirus muistutti, mikä merkitys on luotettavalla, asiantuntevalla medialla. Kun Yle-lakia muutetaan, samalla pitäisikin ratkaista, miten muuta mediaa voidaan tukea.

Suomessa tarvitaan sekä laadukasta Yleisradiota että vahvaa kaupallista mediaa. Kyse on kokonaisuudesta, jossa toinen vaikuttaa toiseen ja kilpailu kirittää.