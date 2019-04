Pääkirjoitus: Hallitustunnustelija Rinteen tuska näkyi ja kuului

Eduskuntapuolueet nimesivät perjantaina suurimman ryhmän puheenjohtajan Antti Rinteen (sd.) hallitustunnustelijaksi. Rinne kertoi myöhemmin tiedotustilaisuudessa, että hallitustunnusteluihin tarvitaan lisäaikaa. Rinteen valinta tunnustelijaksi ja lisäaika eivät yllättäneet ketään.

Rinne ennakoi lisäaikaa niiden keskustelujen perusteella, joita hän on käynyt kollegojensa kanssa eduskuntavaalien jälkeen. Rinne kertoi perjantaina demarien tavoittelevan toimintakykyisen enemmistöhallituksen muodostamisesta. Siinäpä se pulma on. Enemmistöhallitukseen pitäisi saada vähintään yksi puolue kolmikosta perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta, joilla on yhteensä 108 kansanedustajaa.

Kokoomus on kaukana demarien talous- ja verolinjasta. Perussuomalaisten linja ympäristö- ja maahanmuuttoteemoissa tuntuu vastakohtaiselta SDP:n periaatteiden kanssa. Keskusta taas halunnee jatkaa linjallaan, jossa hallitukseen mennään joko pääministeripuolueeksi tai sitten ei mennä ollenkaan. Vaalitulos oli karmea, ja oppositiovaihtoehtoa puoltaa sekin, että puolueen puheenjohtaja vaihtuu syksyllä.

Rinne ei näyttänyt perjantain tiedotustilaisuudessa vaalivoiton napanneen puolueen puheenjohtajalta. Olemus kieli pikemminkin tulevien hallitusneuvotteluiden tuottamasta tuskasta. Rinne esikuntineen miettinee jo sitäkin, kuinka paljon omissa tavoitteissa ja lupauksissa pitää tulla vastaan, että demarijohtoinen hallitus yleensä syntyy.

Myös aikataulupaine rasittaa hallitustunnustelijaa. Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun alussa. Kauhukuvana Rinteen mielessä välkkynee sekin, että Juha Sipilän (kesk.) johtama toimitusministeristö ottaa vastaan puheenjohtajuuden. Yhdessä sopimisesta tunnettu maa johtaisi puhetta Euroopassa sisäisen erimielisyytensä takia rampana.