Pääkirjoitus: Viro on edennyt pitkin harppauksin

Sata vuotta sitten syntyneistä uusista valtioista on Viron vuoro tänään juhlia itsenäisyyttään. Silloin saavutettu itsenäisyys joutui sivuun vuosikymmeniksi, kun Neuvostoliitto miehitti maan toisessa maailmasodassa.



Itsenäisyyden palauttaminen vuonna 1991 oli pieneltä kansakunnalta merkittävä teko. Neuvostoliitto oli jo sortumispisteessä, mutta virolaisten päättäväisyyttä ja yhteishenkeä ratkaisevilla hetkillä ei pidä vähätellä. Neuvostoliitollekin on annettava tunnustusta. Heikkouden tilassaankin se oli voinut tehdä prosessista hankalan ja verisen, mutta Viro sai itsenäistyä ilman suuria väkivaltaisuuksia. Vertailukohdaksi voi ottaa Jugoslavian hajoamisen.



Uuden itsenäisyyden alku oli Virolle hyvin vaikea, kuten äskettäin TV:ssä esitetty Rodeo-dokumentti kertoi. Aluksi ei ollut mitään, ei hallintokoneistoa, ei kokemusta itsenäisen maan johtamisesta eikä varsinkaan rahaa. Maassa oli runsaasti venäläisjoukkoja. Tätä taustaa vasten Viro on kehittynyt suorastaan hämmästyttävän nopeasti. Lähes nollatasolta aloittamisessa saattoi olla hyötyäkin, kun uudistuksia voitiin alkaa tehdä puhtaalta pöydältä ilman historian painolastia. Neuvostohistoriaa toki oli, mutta siitä haluttiin nopeasti eroon.



Moderni Viro kelpaa monissa asioissa malliksi muillekin. E-kansalaisuus ja edistyneisyys muutenkin tietotekniikassa on huomattu kaikkialla. Elintasossakin virolaiset ovat edenneet pitkin harppauksin. Se vastaa suomalaisten elintasoa 1990-luvun puolivälissä, mikä lähtötason muistaen on hyvä saavutus.



Suomelle itsenäinen Viro on mitä parhain naapuri. Kanssakäyminen maiden kansalaisten kesken on vilkasta ja molempia hyödyttävää.



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi