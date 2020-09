Pääkirjoitus: Koronan kanssa elämisestä tuli kestävyyslaji

Koronaviruksen leviäminen kiihtyy. Kesän tilastoissa näkynyt tartuntojen määrän taittuminen on enää vain mukava muistikuva. Nyt tartuntoja on taas merkittävästi enemmän, ja tauti on läsnä arjessa yhtä tiiviisti kuin keväälläkin. Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että viime viikolla syntyi uusi maailmanennätys tartuntojen määrässä.

Korona on virus, jonka kanssa tarvitaan enemmän kestävyyttä kuin nopeutta. Siinä se poikkeaa ikävällä tavalla kausi-influenssoista. Paineet rokotteen saamiseksi kasvavat koko ajan. Ilman rokotetta tauti näyttää ottaneen pysyvän otteen maailmasta.

Euroopasta kantautuu tietoja, joiden mukaan pandemian toinen aalto pakottaa palauttamaan keväästä tuttuja rajoituksia. Ranskan Marseillessa ravintolat ja baarit pannaan kokonaan kiinni tänään. Britanniassa pubien aukioloa rajoitetaan. Espanjan Madridin eniten runtelemiin kaupunginosiin asetettiin ulkona liikkumista rajoittavia sääntöjä.

Suomessa rajoituksia on jo tullut, mutta niiden lisääntymiseen on syytä varautua. Taudin kuva on muuttunut. Nyt se leviää nuorempien ihmisten kohtaamisissa. Paineet esimerkiksi ravintoloiden toiminnan rajoittamiseksi kasvavat.

Suomi on pärjännyt terveyden näkökulmasta korona-aikana hyvin. Taudin leviäminen on pystytty pitämään paremmin hallinnassa kuin muualla Euroopassa ja maailmalla.

Talouden kanssa on sitten tiukempaa. Myös taloustaistelu on vuosia, jopa vuosikymmeniä kestävä. Valtion on vielä avattava kukkaroaan moneen kertaan, ettei Suomesta katoa kymmeniä tuhansia työpaikkoja konkurssiaallon seurauksena.

Viruksen taltuttamisen ja sen aiheuttamien vaikutusten suitsemisen hintalappu paisuu päivä päivältä isommaksi. Talous saattaa nyykähtää koronan takia kohtuuttoman pitkään kriisiin. Siihen varautuminen vaatii suurta viisautta.