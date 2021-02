Pääkirjoitus: Energiakaupat vaikuttavat joka kuntaan

Etelä-Savon kunnilla on käsissään satojen miljoonien eurojen kysymys. Julkisuudessa on puhuttu viime aikoina lähinnä Mikkelin suunnitelmista energiayhtiöidensä suhteen. Siitä on puhuttu vähemmän, että Mikkelin ratkaisut asiassa vaikuttavat kaikkiin alueen kuntiin.

Suoraan euroissa mitattuna Mikkelillä on maakunnan kunnista selvästi suurin omistus energiaosakkeissa. Tarkoista arvoista on hankala puhua. Mikkelin osalta omistusten arvo on joka tapauksessa satoja miljoonia euroja, ehkä jopa reilut puolikin miljardia.

Mikkelin omistuksista arvokkaampi on sen kokonaan omistama Etelä-Savon energia Oy. Samalla kaupunki on Suur-Savon sähkö Oy:n suurin kuntaomistaja.

Suhteessa kuntien kokoon Hirvensalmella ja Juvalla on kuitenkin vielä Mikkeliäkin suuremmat omistukset. Jos ajatusleikki sallitaan, kumpikin kunta voisi teoriassa jakaa jokaiselle asukkaalleen yhden Suur-Savon sähkön osakkeen ja kunnan salkkuunkin jäisi vielä jotain. Yhden osakkeen hinta-arviossa haarukkaa on laaja: vähintään jostain 7 000 eurosta on kyse, mutta jopa 15 000 arvoista on puhuttu.

Myös Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Kangasniemellä on suuret – miljoonien tai kymmenien miljoonien eurojen – omistukset, samoin Kangasniemen seurakunnalla.

Mikkeli haluaa realisoida osan omistuksistaan talouttaan paikkaamaan. Suunnitelmissa on ollut ulkopuolisen sijoittajan etsiminen Suur-Savon sähköön. Muissa kunnissa suunnitelma ei miellytä, kuten lauantain Länsi-Savo kertoi. Ne toivovat ratkaisua, jossa omistukset säilyvät maakunnassa. Muissakin kunnissa toki on haluja ja tarvetta omaisuuden realisointiin ainakin osittain.

Kunnat selvittelivät kantojaan kokouksessa, johon Mikkeliä ei kutsuttu. Tämä kertoo paljon niistä vaikeuksista, joita maakunnallisen ratkaisun takana on. Kun kukin kunta – Mikkelistä lähtien – haluaa optimoida omat etunsa, kokonaisuuden kannalta parasta ratkaisua ei ole helppo saada.

Periaatteessa jokainen kunta voi päättää omistuksistaan itse, mutta Suur-Savon sähkössä äänivaltaleikkurit ja etuosto-oikeudet vaikeuttavat kuviota. Kaikista isommista järjestelyistä täytyy käytännössä löytää laaja sopu.

Koko seudun ja maakunnan etu olisi, että asiassa löytyisi kaikkia hyödyttävä ratkaisu. Sellainen toki edellyttää luottamusta ja yhteistyötä. Paha kyllä kumpikin niistä on sellaista pääomaa, jota pitäisi kerryttää jo ennen kuin niille on käyttöä.

Tavaton kiirehtiminen kannattanee joka tapauksessa unohtaa.