Pääkirjoitus: Mihin suuntaan käy keskusta?

Kymmenen prosentin katastrofiraja lähestyi taas. Keskustan kannatus oli Helsingin Sanomien tilaamassa puoluekannatusmittauksessa enää 11,1 prosenttia. Luku on sille mittaushistorian huonoin.

Kannatus ei kääntynyt elokuisesta puheenjohtajan vaihdoksesta. Ei sen näytä kääntyneen joulukuun alussa tapahtuneesta pääministerin vaihdoksestakaan, vaikka keskusta operaatiossa ikään kuin kuskin paikalla heiluikin.

Tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni edustaa puolueessa nuorta voimaa, ja hänen uskottiin vetoavan myös kaupunkilaisäänestäjiin. Kulmunin linjaukset keskustan nostamiseksi ovat toistaiseksi jääneet epäselviksi. Perjantain Hesarissa julkaistiin Kulmunin pitkä haastattelu, mutta terävää linjanmääritystä ei vieläkään kuultu.

Suurimman huomion keräsi hänen sinänsä realistinen pohdintansa siitä, ettei keskustan kannatus enää välttämättä edes nouse nykyisestä. Kulmuni puhui myös hyvästä arjesta ja aluepolitiikasta.

Juuri aluepolitiikasta keskusta tunnetaan ja voisi ajatella, että juuri vahvalla aluepolitiikalla olisi nyt Suomessa kysyntää. Väki pakkautuu muutamaan keskukseen, maakunnat tyhjenevät ja alueellinen eriytyminen näyttää yhä kiihtyvän.

Eri asia on se, mikä on keskustan uskottavuus alueiden puolustajana. Keskusta on ollut 2000-luvulla yli 12 vuotta pääministeripuolue, eli vaikea sen on muita syyttää nykytilanteesta.

Juuri nyt keskustan ongelma on kuuluminen hallitukseen, jonka monet ydinkannattajista kokevat vieraiksi. Jos puolue ei pysty pian näyttämään kannattajilleen hallitustyön etuja — ja etenkin jos kannatus yhä vain hupenee — koko hallituksen jatko voi olla katkolla vielä keväällä.

Puheenjohtaja Kulmunin kausi taas on katkolla kesäkuussa. Jos keskusta kokoontuu Tikkurilan puoluekokoukseen kymmenen prosentin puolueena, haastajia ilmaantuu varmasti.