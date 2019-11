Pääkirjoitus: Viisi vuotta olisi sopiva kompromissi presidentin virkakauden pituutta arvioitaessa

Presidentti Sauli Niinistö on Savon Sanomissa pohdiskellut presidentin toimikauden pituutta. Niinistön mielestä nykyinen kuuden vuoden kausi on liian pitkä. Niinistön mukaan parempi malli olisi kolme kertaa neljä vuotta tai kaksi kertaa viisi vuotta.

Kansainvälisesti Suomen presidentin kuuden vuoden virkakausi on poikkeuksellisen pitkä. Se on sitä myös demokratian näkökulmasta. Presidentillä on Suomessa paljon ulkopoliittista valtaa ja kuusi vuotta on aika harva väli kansalle päästä vaaleissa lausumaan siitä sanansa. Maailma ehtii kuudessa vuodessa muuttua paljon, jos on muuttuakseen. Myös presidentissä voi tapahtua muutoksia, kuten kävi Urho Kekkosen sairastuttua vakavasti 1970-luvun lopussa.

Suoralla kansanvaalilla valitulla presidentillä on hyvin vahva toimeksianto äänestäjiltä. Enemmistö on kyselytutkimuksissa kannattanut valtaoikeuksien laajentamista. Siitä näkökulmasta kuusi vuotta olisi yhä sopiva.

Niinistön tarjoamista vaihtoehdoista pidempi on parempi. Suomen poliittisessa elämässä presidentti edustaa jatkuvuutta ja viisivuotiskausi ylittäisi sopivasti eduskuntavaalikauden. Presidentin valinta on hyvä pitää erillään eduskuntavaaleista ja päivänpolitiikan väännöistä.

Nelivuotiskausi myös lisäisi vaalien määrää. Toki siinä kansanvaltakin kasvaisi, mutta innostus äänestämiseen voi laskea. Nykyisin juuri presidentinvaalit ovat kaikkein vilkkaimmat vaalit. Presidentinvaali varmaan uudessakin tilanteessa säilyttäisi asemansa, mutta vaaliväsymys voi näkyä esimerkiksi kunta- ja eduskuntavaaleissa, jotka kuitenkin ovat äänestäjien arkielämän kannalta paljoa tärkeämmät.

Markku Kumpunen

