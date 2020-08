Pääkirjoitus: Metsäteollisuus luo nahkaansa – Alan tulevaisuuden ratkaisee kyky uudistua

Metsäyhtiö UPM jysäytti pelätyn pommin. Yhtiö kertoo lopettavansa paperintuotannon kolmella koneellaan Jämsän Kaipolassa. Lisäksi maan sellutehtailla ja muissa toiminnoissa vähennetään väkeä. Uhattuna on yli 800 työpaikkaa. Suurimman iskun kokee Jämsä, jossa vaarassa on yli 400 ihmisen työt.

Mikään yllätys uutinen ei ollut. Esimerkiksi Talouselämä-lehti kertoi jo kolme viikkoa sitten sulkemistarpeesta jopa tehtaan tarkkuudella. Ikävä kyllä UPM:n ilmoitus ei tarkoita, että huonot uutiset olisi jo kuultu: vastaavia huolia on muillakin metsäyhtiöillä.

Paperitehtaita vaivaa painopaperien kysynnän pysyvä ja pitkäaikainen lasku. Lukeminen on koko maailmassa siirtymässä nettiin. Samaan aikaan talouden näkymät ovat heikentyneet. Koronakriisi iski kulutukseen vielä rajun loven, kun esimerkiksi toimistopapereiden tarve väheni etätöiden ja vastaavien vuoksi.

Metsäteollisuudessa elettiin pitkään sellubuumia, mutta nyt sellunkin hinta on laskenut ja kysyntä epävarmaa. Metsäteollisuus on osaa globaalia markkinaa, eli kyse ei ole vain suomalaisesta ongelmasta. Tiistaina ruotsalainen SCA kertoi koneiden sulkemisesta Sundsvallista.

Metsäteollisuus on elintärkeää koko maalle, tuohan se yli viidenneksen vientituloistamme. Etelä-Savossa ei sellu-, paperi- tai kartonkitehtaita pyöri, mutta puun myyntituloina ja puunkorjuun työpaikkoina alan merkitys alueen taloudelle on tuntuva – sahoista ja vaneritehtaista puhumattakaan.

Samaan aikaan, kun painopaperin tuotanto on muuttunut auringonlaskun alaksi, katseita on toiveikkaasti käännetty uusiin tuotealueisiin. Etenkin sellusta pidemmälle jalostetun nanosellun suhteen on suuria odotuksia vaikkapa tekstiilien ja lääkkeiden raaka-aineina.

Juuri UPM kertoi viikko sitten – ajoitus tuskin oli sattumaa – tuovansa ensi kertaa Euroopassa myyntiin nanosellupohjaisia haavasidoksia. Tällaisten uusien tuotteiden valmistus ei varmaankaan vielä lähivuosina korvaa niitä työpaikkoja, joita paperitehtailla menetetään.

Pidemmän päälle metsäteollisuuden tulevaisuuden Suomessa ratkaisee silti kyky uudistua.

Timo Laitakari

timo.laitakari@lansi-savo.fi