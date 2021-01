Pääkirjoitus: Elinvoiman kehittäminen pitäisi nostaa kuntavaalien pääteemaksi

Kuntavaaleihin on aikaa alle sata päivää. Vaalikuhinaa ei kuulu eikä näy. Korona dominoi uutisia ja keskusteluja. Vaaleista pitäisi kuitenkin puhua, koska ne ovat tärkeimmät kuntavaalit vuosikymmeniin.

Tulevat valtuustot toimivat ajassa, jossa moni asia muuttuu tai on muuttunut. Korona muuttaa ihmisten elämistä pysyvästi. Vähintäänkin se mahdollistaa monia sellaisia asioita, jotka aiemmin tuntuivat kaukaisilta.

Tärkein asia kuntien kannalta on se, että sadat tuhannet suomalaiset ovat tehneet töitä paikasta riippumatta vajaan vuoden ajan. Lehdissä on kirjoitettu tuhansia juttuja etätöiden tekijöistä, jotka ovat satojen kilometrien päässä varsinaisista työtiloistaan. Tähän uutisointiin on liittynyt olennaisesti myös hämmennys siitä, miten hyvin etätyöt ovat sujuneet. Etätyön laatuun ovat olleet tyytyväisiä sekä työntekijät että työnantajat.

Siksi huhtikuun vaalien ykkösteemaksi kelpaisi kunnan vetovoiman kehittäminen. Kunnan pitäisi panostaa monipuolisiin asumismahdollisuuksiin. Kunnan pitäisi tarjota riittävän laadukkaat peruspalvelut. Mutta ennen kaikkea kunnan pitäisi tehdä itsestään houkuttava paikka elää kokonaisvaltaisesti laadukasta elämää.

Tämä on suuri mahdollisuus muuttotappiosta kärsiville kunnille. Korona on jakanut näille kunnille uudet kortit, jotka kannattaa pelata viisaasti.

Toki kuntavaalien alla puhutaan paljon myös talouden synkästä kuvasta, mutta ehdokkailta on syytä kysyä myös elinvoimaponnistelujen perään. Miten haluat rakentaa kunnasta houkuttavan paikan yrityksille? Miten markkinoisit kuntaa sadoille tuhansille asiantuntijatöitä tekeville?

Vaikka huhtikuussa jokaiseen kuntaan valitaan omat valtuutettunsa, pitäisi kuntamarkkinointia rakentaa seutu- ja maakunnittain. On hölmöä, jos naapurikunnat käyvät veristä taistelua yksittäisestä yrityksestä tai veronmaksajasta. Koko alueen elinvoimaisuus sen sijaan auttaa kaikkia kuntia.