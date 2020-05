Pääkirjoitus: Taas on tilaa politiikalle – Erimielisyys kuuluu demokratiaan

Viikonloppuna koettiin vähän tihkusadetta järeämpi poliittinen myrsky. Oppositiojohtaja moitti hallitusta siitä, ettei opposition kysymyksiin vastata eduskunnassa. Pääministeri kimpaantui ja syytti oppositiojohtajaa valheiden levittelystä. Tästä sitten oppositiojohtaja pöyristyi.

Pari kuukautta jatkuneen koronakriisin aikana politiikan suuri linja Suomessa on ollut poikkeuksellinen yksituumaisuus. Lauantain episodi onkin jo tulkittu paluuna normaaliin. Kun akuutti hätä on toistaiseksi ohi, taas on varaa perinteiseen poliittiseen nokitteluun. Sitä ei pidä pelästyä. Erimielisyys kuuluu demokratiaan.

Sisällöltään Petteri Orpon kokoomuksen puoluevaltuustossa lauantaina esittämät moitteet olivat tavanomaista politiikan perusretoriikkaa. Asia sai kokoaan suuremman huomion, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi kipakasti.

Politiikan käytöskoodiin kuuluu, ettei vastustajaa suoraan syytetä valehtelusta. Nyt kyse ei ollut eduskunnan täysistunnosta, mutta Twitterissäkin lausuttuna pääministerin syyte ”valheellisista väittämistä” on kova.

Perustuslaki ei ota kantaa, millaista kieltä pääministeri saa someen näpytellä. Onpa kanava mikä hyvänsä, pääministeri ei silti ole Marinin Sanna Mansesta vaan instituutio. Tähän asti pääministeri on saanut kiitosta koronakriisin aikana harjoittamastaan hallitusta ja rauhallisesta viestinnästä. Nyt hermo ei pitänyt.

Mitä itse asiaan tulee, Petteri Orpo on tietysti oikeassa perätessään vastauksia ja perusteluita. Suomessa on tehty nopealla vauhdilla isoja poliittisia ratkaisuja, joilla on kajottu ihmisten perusoikeuksiin, liikkumiseen ja elämän laatuun. Myös taloudessa tehdään suurempia ratkaisuja kuin ehkä vuosikymmeniin. Niiden perusteita ja oikeutusta pitää pystyä arviomaan julkisesti. Mahdollisimman avoin linja on siis ainoa hyväksyttävä.

Samalla toki pitää ymmärtää pääministeriäkin. Korona on yhä kaikille meille tuntematon uhka. On ymmärrettävää, että hallituksen strategia elää sitä mukaa kuin tieto lisääntyy.