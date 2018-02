Pääkirjoitus: Terveellinen varoitus pörssistä – Pitkäkin kasvu voi loppua

Pitkään jatkunut osakekurssien nousu kääntyi laskuun Yhdysvaltain pörsseissä maanantaina. Kurssilasku on yhden päivän aikana suurinta sitten vuoden 2011 ja muutenkin nopeinta pariin vuoteen. Kurssien notkahdus levisi myös Aasian ja Euroopan pörsseihin.



Ekonomistit eivät ole toistaiseksi huolestuneet pörssikurssien laskusta. Heidän mukaansa kyse on jopa odotettavissa olleesta korjausliikkeestä. Kurssit ovat olleet noususuunnassa jo vuosia ja on tervettä, että välillä otetaan myös taka-askelia. Mitään yksittäistä syytä osakkeiden hintojen alenemiselle ei ole löydetty. Yleisesti epäillään sen johtuvan siitä, että sijoittajat kotiuttavat voittojaan pitkän nousun jälkeen.



Yhtä mieltä asiantuntijat tuntuvat olevan myös siitä, ettei pörssiheilahduksella ole vaikutuksia Suomeen. Laskun pitäisi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan olla kaksinumeroista eli yli 10 prosenttia, jotta se vaikuttaisi Suomen kansantalouteen. Paniikin välttämiseksi markkinoita ja sijoittajia on hyvä rauhoitella, mutta lausuntoihin ei pidä tuudittautua. Silloinen valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) kommentoi vuonna 2008 alkanutta pankkikriisiä eduskunnassa klassikoksi nousseella toteamuksella, ettei se koske Suomea. Kyllä koski ja pahasti.



Vaikka nyt ei vuoden 2008 tapaan ajauduttaisikaan syvään lamaan eikä romahdusta tulisi, niin osakekurssien notkahdus on joka tapauksessa terveellinen muistutus siitä, että mikään ei kasva ikuisesti. Talouden kasvaessa on vaarana, että markkinat kuumentuvat liikaa ja muodostuu osakekupla. Nähdyllä korjausliikkeellä voikin olla hyvin tervehdyttävä vaikutus.



Markku Kumpunen

