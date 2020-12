Pääkirjoitus: Brexit-sopu oli tärkeä erityisesti metsäteollisuudelle, mutta huono uutinen suomalaisille opiskelijoille

Euroopan unionin ja Britannian neuvottelijat löysivät jouluaatoksi sen verran hyvää tahtoa, että pääsivät keskenään Brexit-sopimukseen.

Kyse oli myös pakon sanelemasta kompromissista. Jouluna solmitussa sopimuksessa sovittiin muun muassa ehdoista, joilla kauppaa käydään Britannian euroeron eli Brexitin jälkeen. Unionin ja Britannian välillä liikkuvat tavaramäärät ovat isoja, ja sopimukseton tila olisi haitannut kauppaa merkittävästi.

Sopimuksen syntyminen on hyvä tai ainakin kohtalainen uutinen suomalaisille yrityksille. Suomen viennin arvo Britanniaan oli viime vuonna noin 2,7 miljardia euroa (HS 28.12.20). Siitä hiukan yli kolmannes koostui metsäteollisuuden tuotteista.

Yritysten kannalta tärkeintä sopimuksen synnyssä on se, ettei käyttöön oteta uusia tulleja tai kiintiöitä, jotka rajoittaisivat tavarakauppaa. Huono uutinen on, että byrokratia lisääntyy. Suomalaiset yritykset joutuvat tekemään aiempaa enemmän esimerkiksi erilaisia vienti- ja tuonti-ilmoituksia, ja tämä lisää kustannuksia.

Yli tuhatsivuisessa sopimuspaketissa sovitaan kaupan lisäksi kiistojen ratkaisemisesta ja yhteistyöstä esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ulkopolitiikka ja puolustus jäävät kuitenkin sopimuksen ulkopuolelle.

Yksi yksityiskohta on Britannian irtautuminen opiskelijoiden Erasmus-vaihto-ohjelmasta. Britannia on ollut yksi suosituimmista opiskelijoiden kohdemaista. Siellä on käyty vaihdossa, suoritettu kokonaisia korkeakoulututkintoja ja tehty erikoistumisjaksoja.

Muita Erasmus-maita toki löytyy jatkossa edelleen, mutta Britanniaan on ollut helppo lähteä erityisesti kielen takia. Samalla se on tarjonnut pidemmällä opinnoissa oleville portin laajempiin kansainvälisiin tiedeyhteisöihin.