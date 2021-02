Pääkirjoitus: Kauppa kasvaa mutta surkastuu – Kivijalka kärsii ja työpaikkoja katoaa

Perinteinen naistenvaateliike Elena sulkee Mikkelissä kauppakeskus Akselissa. Loppuunmyynnissä tyhjennellään nyt hyllyjä. Juvan Hatsolassa entisen meijerin kupeessa toimiva Valmakauppa lopettaa myös.

Näiden paikallisten kaupan alan uutisten lisäksi viime viikolla kuultiin valtakunnallisesti isompiakin. Kaupan liitto kertoi vähittäiskaupan kasvaneen viime vuonna koronapandemiasta huolimatta. Koko vähittäiskaupan liikevaihto Suomessa kasvoi lähes neljä prosenttia.

Mukavan kasvuprosentin ei pidä anna hämätä. Lukujen takana tapahtui isoja rakenteellisia muutoksia, jotka merkitsevät monelle toimialalle ja etenkin monille pienille toimijoille tappiota. Iso osa kaupan kasvusta kohdistui verkkokauppaan, ja osa toimialoista menetti myyntiään jopa dramaattisesti.

Markettien ruokahyllyillä kauppa kävi kiivaana, kun kodeissa kökkivä kansa kokkasi kyökeissään tavallista enemmän. Vastaavasta buustista nauttivat myös rautakauppa, kodin tekniikka sekä urheilu- ja sisustuskauppa.

Elena ja muu muotikauppa kuuluivat kärsijöihin. Juhliminen ja muu ihmisten tapaaminen vähenivät, joten juhlavaatteitakaan ei tarvittu. Kun etätöiden virkahenkilöt Teams-kokoustivat lötköverkkareissa, myös jakkupuvut ja kauluspaidat jäivät ostamatta.

Valmakaupan lopettamista vauhdittivat verkkokaupan kasvu ja toisaalta maataloudenkin rakennemuutos. Verkkokaupan menestys ei johdu koronasta, mutta virus nopeutti muutosta. Pieni kivijalkakauppa on katoavaa kansanperinnettä ja samoin moni muu työvoimavaltainen kaupan ala.

Kun kaupan alan kehityksestä puhutaan, kyse on paitsi siitä, miten ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluita, myös työllistämisestä. Kauppa tarjoaa työtä yhä noin 290 000 hengelle, vaikka alan muutoksissa onkin kahden viime vuoden aikana hävinnyt 25 000 työpaikkaa.

Sillä on siis väliä, millaiset edellytykset vähittäiskaupalla on Suomessa toimia. Mikkelissäkin pitää miettiä, miten maakuntakeskuksen kaupallinen vetovoima kestää, kun väestötappiokin painaa. Etenkin kaupunkikeskustan vetovoima on tässä tärkeä.