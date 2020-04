Pääkirjoitus: Rajojen sulku näyttää toimineen

Uudenmaan raja sulkeutui runsas viikko sitten lauantain vastaisena yönä. Viikon aikana poliisi on tarkastanut rajalla yli 250 000 autoa. Rajan saa yhä ylittää, kun on hyväksyttävä syy.

Aluksi rajalla nähtiin monenlaista kokeilijaa. Nyt tilanne näyttää vakiintuneen. Massiivisissa tarkastuksissa ja kymmenissä valvontapisteissä on annettu tähän mennessä runsaat kymmenkunta sakkoa. Sekin kertoo, että kansalaiset ovat mukautuneet poikkeukselliseen kieltoon osaansa tyytyen.

Länsi-Savon torstaina Pertunmaan Kuortissa haastattelemat rekkamiehet kertoivat, että raskaan liikenteen tarkastukset toimivat jouhevasti. Tavaraliikenteen ammattilaisille korona on voinut tarkoittaa jopa liikkumisen sujuvoitumista, kun muu liikenne maanteillä on vähentynyt.

Uudenmaan sulkeminen ja liikenteen rajoittaminen tehtiin siksi, että koronaviruksen leviämistä saataisiin hidastettua. Tämän hetken tietojen valossa konstit näyttävät purreen, sillä eksponentiaalisesti kasvavia tartuntakäyriä ei Suomessa vielä ole nähty.

Mikkelin seudulla liikkumisrajoituksista suurinta tunnekuohua on herättänyt vapaa-ajan asukkaiden tulo. Joillain keskustelupalstoilla vuosikymmeniä Hirvensalmella, Mäntyharjussa tai Puumalassa vierailleista pääkaupunkiseudun asukkaista on tehty lähes rikollisia, kun he jokakeväiseen tapaan ovat aloittaneet mökkikautensa.

Tässäkin keskustelussa suurin tunnekuohu näyttää asettuneen. Viranomaisten ohjeita pitää tietysti noudattaa, mutta vaikkapa yksikseen mökillä viihtyvä pariskunta tuskin on erityisen iso uhka ympäristölleen.

Suuri vapaa-ajan asukkaiden määrä on Etelä-Savolle siunaus. Tällaisten poikkeusolojen aikana ongelmaksi kuitenkin muodostuu sairaanhoitokapasiteetin rajallisuus. Kun olojen normalisoiduttua keskustelu Suomen sairaalaverkosta joskus jatkuu, tässä on muistutus siitä, miksi keskussairaaloita tarvitaan täälläkin.