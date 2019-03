Pääkirjoitus: Muutto ja väestökehitys kaipaavat analyysiä, ei synkistelyä

Väestön väheneminen on noussut eduskuntavaalien lähestyessä keskeiseksi puheenaiheeksi.

Viimeksi keskustelua hämmensi konsulttiselvitys, jonka mukaan Suomessa on parinkymmenen vuoden kuluttua vain kolme kasvukeskusta ja muu maa tyhjenee. Taustalla häärivät suuret kaupungit ja ympäristöministeriö.

Sitä ennen Etelä-Karjalan maakuntaliitto laati synkät ennusteet Itä-Suomen, myös Etelä-Savon, väestökehityksestä.



Väestökatoa ei voi vähätellä, mutta kehitys ei ole ihan noin suoraviivaista, eikä kannata katsoa vain lyhyen tarkastelujakson tilastoja. Edes parin vuoden jakso ei oikein riitä.

Muuton ja väestönumeroiden taustoja on syytä eritellä. Kun puhutaan esimerkiksi siitä, että Etelä-Savosta lähtee kasvukeskuksiin väkeä, tänne myös muutetaan. Esimerkiksi vuoden 2017 tilaston mukaan Uudellemaalle muutti Etelä-Savosta 1 360 henkeä ja tänne tuli yli tuhat.



Nuorten muuttajien syyt tiedetään. Etelä-Savossa ei ole yliopistoa. Toisaalta maakunnassa on arvostettu ammattikorkeakoulu, joka vetää opiskelijoita myös muista maakunnista.

Väestökehityksen vuoksi ei kannata luoda negatiivista mielikuvaa, vaan miettiä ratkaisuja. Syntyvyys on taantunut ja väki ikääntyy koko maassa.

Alueilla kasvua syntyy yritysten ja julkisen toiminnan yhteistyöllä. Eri ministeriöillä on tapana keskittää valtion rahat sinne missä on kasvua. Samalla valtio tulee päättäneeksi siitä, ketkä ovat häviäjiä.



Seuraus on se, että kun jokin alue tuomitaan maailmanlopun alueeksi, yritykset eivät uskalla investoida tai rahoituslaitokset rahoittaa, eikä kukaan muuttaa tänne.

On myös pohdittava muuttajan motiiveja. Työpaikan lisäksi muuttaja arvioi monia tekijöitä elinympäristöstä palveluihin.



Voi arvata, että nykynuorta ei saa muuttamaan peräkylälle, vaikka tarjoaisi millaista työpaikkaa. Täytyy myös olla aktiviteettejä ja palveluja, eli kyse on siitä paljon puhutusta vetovoimasta.

Jukka Ahdelma

jukka.ahdelma@lansi-savo.fi