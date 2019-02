Pääkirjoitus: Jäämeren radan saama täystyrmäys voi hyödyttää etelän raidehankkeita

Koillisväylän avautuminen ympärivuotiselle laivaliikenteelle on herättänyt arktisen alueen maissa toiveita uusista taloudellisista mahdollisuuksista. Niiden hyödyntämiseksi Suomenkin pitäisi kytkeytyä arktisen alueen liikenneverkkoon..

Suoran ratayhteyden rakentaminen sai kuitenkin täystyrmäyksen asiaa selvittäneeltä suomalais-norjalaiselta työryhmältä. Sen mukaan Jäämeren rata ei olisi minkään rahoitusmalliin mukaan kannattava. Ryhmä ei edes esitä jatkotoimenpiteitä hankkeen edistämiseksi.

Jäämeren radan pitäisi ylläpitokulujen kattamiseksi päästä 2,5 miljoonan tonnin vuotuiseen liikenteen. Sen saavuttamista ei pidetä realistisena, vaikka määrä ei ole edes kovin suuri. Se vastaa vain noin kahden kuukauden liikennettä Haminan-Kotkan satamassa. Lapin yhä kasvavalle matkailulle radasta olisi hyötyä, mutta se ei ole riittävä peruste rakentamiselle.

Hankkeen realistisuutta voi perätä muutenkin. Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita muitakin ratasuunnitelmia, joiden kanssa se olisi joutunut kilpailemaan rahoituksesta ja tekijöistäkin. Jäämeren radan kustannuksiksi on arvioitu kolme miljardia euroa, josta Suomen osuus olisi kaksi miljardia. Etelä-Suomen ratahankkeet voivat nyt hyötyä siitä, että yksi kilpailija on putoamassa pois.

Epävarmuuksia liittyy myös Koillisväylään. Venäjä pyrkii yhä enemmän säätelemään liikennettä väylällä muun muassa vaatimalla, että arktisilla vesillä seilaavat venäläiset alukset kulkevat Venäjän lipun alla, ja jopa, että kaikki arktisen liikenteen alukset pitää rakentaa Venäjällä. Myös Venäjän sotilaallinen kiinnostus Koillisväylään on kasvanut.

