Pääkirjoitus: Jukurit on liigassa taas yhtä kautta kokeneempi

Kalaa ei tullut, mutta tulipahan kokemusta. Jukureiden kauden jääkiekon SM-liigassa voi tiivistään vanhaan pilkkivitsiin. Sijoitus on 14. eli toiseksi viimeinen, käypä viimeisissä peleissä miten hyvänsä.

Seuran kaudelle asettamat urheilulliset tavoitteet jäivät lopulta kauas. Jo joulunpyhien aikaan näytti ilmeiseltä, ettei vauhti riitä.Peli-ilme oli ehkä taisteleva, mutta tasaiset väännöt kääntyivät vastustajalle. Yhden selityksen tälle voi löytää pistepörssistä: paras Jukuri-hyökkääjä löytyy sijalta 65. Vaikka kiekko on joukkuelaji, huippuyksilöt ratkaisevat pelejä.

Tästä päästään luontevasti rahaan, sillä huippujen palkkaaminen vaatii euroja. Jukurit toimii liigan pienimmällä budjetilla, eikä ole näköpiirissä, että tämä lähiaikoina muuttuisi. Talousalueen koko ja otteluiden yleisömäärät luovat raamit sille, millaisia summia pelaajiin voidaan käyttää. Tälläkään kaudella seura ei yllä budjetoituun katsojamäärään, ja yleisökeskiarvo jää liigan pienimmäksi.

Jos kaukalossa oli tylsempää, toimiston ja organisaatio osalta tapahtui taas. Ensin vaihtui toimitusjohtaja, sitten seuraan bongattiin uusi kokenut urheilutoimenjohtaja. Liigataipaleen alussa turbulenssi on ymmärrettävää. Vie aikansa, ennen kuin palaset loksahtavat paikalleen ja asiat alkavat toimia.

Pitkällä tähtäimellä juuri nämä siirrot ovat joukkueen tulevaisuudelle tärkeitä. Kun asioita ei voi ratkaista rahalla, organisaation osaaminen, notkeus ja asenne nousevat tärkeiksi.

Jukurit on Mikkelin seudulle tärkeä. Liigajoukkue tuo näkyvyyttä ja kiinnostavuutta. Alueen ihmisille se antaa jännitystä, puheenaiheita ja — toivottavasti jatkossa yhä enemmän — myös ylpeydenaihetta.

Urheilussa ja urheilubisneksessä pikavoitot ovat harvinaisia. Yleensä menestys tulee pitkäjänteisestä laadukkaasta työstä. Nyt Jukurit on taas yhden kauden valmiimpi. Paikka play off -peleissä on kautta lähempänä.