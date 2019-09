Pääkirjoitus: Erityisesti tyttöjen ja naisten lajeissa on törkeää valmennuskulttuuria

Uutinen voimisteluvalmentajan epäasiallisesta käyttäytymisestä kuohutti viime syksynä. Tamperelaisen Titta Heikkilän valmennusmenetelmiä kuvailtiin ahdistaviksi, joiden takia moni valmennettava oli sairastunut.

Viime viikolla otsikoihin nousivat taitoluistelun ongelmat. Luistelun lopettanut nuori nainen kertoi valmentajansa ahdistelleen häntä seksuaalisesti usean vuoden ajan. Luistelija kertoi, että valmentaja ahdisteli muitakin tyttöjä.

Kiira Korpi kertoi viime kesänä ilmestyneessä kirjassaan taitoluistelumaailman ahdistavasta valmennuskulttuurista. Siihen kuuluu alistamista, vähättelyä ja huutamista. Kun uutinen nuoria luistelijatyttöjä ahdistelleesta valmentajasta tuli julki, myös Korpi astui kameroiden eteen. Hän ryöpytti rajusti Taitoluisteluliittoa siitä, että se on sallinut mädän valmennuskulttuurin pesiytymisen lajiin.

Korpi ei huutele katsomosta. Hän on elänyt yli puolet elämästään taitoluistelulle. Korven onni lienee siinä, että hän on ollut huippu. Alistava ja vähättelevä valmennuskulttuuri röykyttää ennen kaikkea kärjen takana puurtavia. Onko tämä syynä siihen, että Korpi piti suunsa supussa aktiiviaikoinaan?

Miksi ummehtunut valmennuskulttuuri tuntuu keskittyvän lajeihin, joiden harrastajista enemmistö on tyttöjä tai naisia? Ovatko tytöt liian helppoja maaleja narsistisille valmentajille, joille urheilijat ovat oman kunnianhimon välikappaleita?

Kysymyksiä on paljon. Urheilussa toimivat aikuiset ovat vastuussa siitä, että kaikissa lajeissa pitää olla turvallista harjoitella ja kilpailla. Voimistelussa ja taitoluistelussa kohut eivät ole toistaiseksi poikineet tuntuvia korjausliikkeitä.

Pahin vähättelijä on ollut Taitoluisteluliiton entinen puheenjohtaja ja entinen aktiiviluistelija Susanna Rahkamo, jonka mukaan avoimuus voisi haitata lajin mainetta. Täyttä ymmärtämättömyyttä ihmiseltä, jonka pitäisi ennen kaikkea ymmärtää.