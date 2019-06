Pääkirjoitus: Enää puuttuu raha ja tekijät — Hallitusohjelman hyvät tavoitteet terveyspalveluiden parantamiseksi eivät toteudu ihan helposti

Hyvä suunnitelma. Enää puuttuu tekijät ja rahat.

Painotuore hallitusohjelma lupailee parannusta ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Muun muassa hoitotakuun aikatauluja kiristetään, ilta- ja viikonloppupäivystystä lisätään sekä hoitajamitoituksia tiukennetaan. Tavoitteet ovat kannatettavia, mutta niiden realistisuus herättää vähintään kysymyksiä.

Terveyskeskusten hoitotakuussa on kyse siitä, että kiireetöntä hoitoa tarvitseva potilas pääsisi hoitoon viikon sisällä siitä, kun tarve on arvioitu. Arvioiden mukaan pelkästään tämä edellyttäisi pitkälti yli tuhannen lääkärin palkkaamista Suomen terveyskeskuksiin.

Miltä hyllyltä ne kuvitellaan otettavan? Suomessa on jo nyt suuri joukko kuntia, joiden terveyskeskuksissa on krooninen lääkäripula, kun sinne ei haluta töihin. Monessa Etelä-Savonkin kunnassa ilmiö kipeästi tunnetaan.

Sinällään terveyskeskusten vahvistaminen tietysti parantaisi koko järjestelmän toimivuutta ja toisi säästöä, kun potilaita ei suotta tuupattaisi keskussairaaloiden hoidettavaksi.

Hoitajien rekrytointi on toistaiseksi ollut lääkäreitä helpompaa, mutta ei näitäkään ammattilaisia noin vain mistään oteta.

Kokonaan oma massiivinen kysymyksensä on rahoitus. Kaikkiaan hallitusohjelman toimien toteutus vaatisi Essotelta usein miljoonien eurojen lisärahoitusta. Tässä on valtava haaste, kun ottaa huomioon, millaiset tuskat alueen kunnilla on jo nykytasoisen palvelun maksamisessa.

Hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa sote-uudistus maakuntapohjaisesti. Sote-uudistus pitää vihdoin saada toteutettua. Alueellista pohjaakin tärkeämpää alueen ihmisille ja kunnille silti on, kuinka soten rahoitus järjestetään. Kuntapohjainen rahoitus ei Etelä-Savon kaltaisella alueella ole kestävä.