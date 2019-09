Pääkirjoitus: Voitto lähellä kansantaudeista—Ennenaikaisen kuoleman riski vähentynyt merkittävästi

Suomalaisia on viime vuosikymmenet välillä jopa kyllästymiseen asti opastettu terveellisempiin elämäntapoihin. Pohjois-Karjala-projektina alkanut taistelu sydän- ja verisuonitauteja vastaan on myös tuottanut hyvää tulosta. Suomalaisten riski kuolla ennenaikaisesti on merkittävästi vähentynyt niin Pohjois-Karjalassa kuin koko maassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi perjantaina selvityksen kansantautikuolleisuuden kehityksestä Suomessa ja ennusteen tuleviksi vuosiksi. Sen mukaan suotuisan kehityksen takana on riskitekijöiden eli tupakoinnin, korkean verenpaineen ja korkeiden kolesteroliarvojen vähentyminen viimeisten 25 vuoden aikana.

Erityisesti miesten osalta tulokset ovat hienoja. Vielä vuonna 1970 alle 70-vuotiaan suomalaismiehen riski kuolla ennenaikaisesti johonkin kansantautiimme oli peräti 40 prosenttia. Nyt se on enää 13 prosenttia. Jos suunta jatkuu näin hyvänä, niin Suomella on muutaman vuoden päästä mahdollisuus saavuttaa maailman terveysjärjestön WHO:n miehille asettama 10 prosentin tavoite. Naisille tavoite on viidessä prosentissa.

Työtä kansanterveyden edistämiseksi pitää kuitenkin määrätietoisesti jatkaa, sillä kehityksen vauhti on hidastumassa. Syynä on se, että suomalaiset jatkavat lihomistaan. Kun vielä 25 vuotta sitten 15 prosentilla suomalaisista painoindeksi BMI oli yli 30, niin nyt heitä on jo 23 prosenttia. Ylipaino on merkittävä kuolleisuuteen vaikuttava riskitekijä.

Tilastoissa puhutaan kuolleisuudesta, vaikka kysymys on myös elämänlaadusta. Terveellinen ruokavalio, liikunta ja kohtuulliset juomatavat auttavat elämään ja jaksamaan paremmin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi