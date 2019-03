Pääkirjoitus: Kiinalaisraha tunnelihankkeessa herättää kysymyksiä

Helsingin ja Tallinnan välinen yksityinen tunnelihanke on saamassa rahoituksen kokoon. Angry Bird -pelillä menestynyt liikemies Peter Vesterbacka kertoi perjantaina tehneensä 15 miljardin euron aiesopimuksen tunnelin rahoituksesta kiinalaisen Touchstone Capital Partnersin kanssa. Vesterbackan mukaan rahoitus on nyt kasassa ja tunneli Helsinki-Vantaan lentokentältä Tallinnan lentokentälle voidaan toteuttaa.

Kiinalaisten jätti-investoinneista muun muassa Afrikkaan on viime vuosina puhuttu paljon. On pohdittu, onko kyse aina pelkästään sijoituksesta vai sisältyykö toimintaan muitakin, esimerkiksi poliittisia, tavoitteita. 15 miljardia on niin paljon rahaa, vajaa kolmannes Suomen valtion budjetista, että tällainen kysymys nousee tässäkin tapauksessa esiin. Vesterbackakin tiedostaa problematiikan, kun hän muistuttaa, että rahoituksesta yli puolet tulee Kiinan ulkopuolelta. Määräysvalta yhtiössä on kuitenkin ratkaisevampaa kuin se, mistä raha tulee.

Vesterbackan tunnelin lisäksi on olemassa myös toinen, ”virallisempi” hanke, joka takana ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, alueiden maakunnat sekä ministeriöt. On mielenkiintoista nähdä, miten Vesterbackan rahoitusuutinen vaikuttaa näiden FinEst Link -projektiin. Kaavoituksessa pitäisi pian ottaa kantaa hankkeisiin, ja Vesterbackan johtama FinEst Bay Arena Helsinki -hankkeen valmis rahoituspaketti on vahva valtti, kun päätetään kumpi linjauksista kaavaan päätyy.

FinEst Link- projektin on löydettävä rahoittaja omille suunnitelmilleen. Suomesta ja Virosta ei julkisista rahoituslähteistä helposti saada 15 miljardia euroa kokoon.

