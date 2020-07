Pääkirjoitus: Rajoitukset lievenevät, korona ei kuitenkaan ole ohi

Hallitus päätti keskiviikkona keventää koronapandemian vuoksi määrättyjä matkustusrajoituksia. Ensi maanantaina matkustaminen Suomen ja 28 maan välillä helpottuu. Lievennyksiä kohdistuu sekä Schengen-alueen maihin että sen ulkopuolisiin maihin.

Suomen hallitus on linjannut, että matkustusrajoituksista päätettäessä mittarina pidetään todettujen koronavirustartuntojen määrää. Virustapauksia saa olla kahden viikon aikana enintään kahdeksan satatuhatta asukasta kohden.

Suomen linja on tiukempi kuin useissa muissa koronan riivaamissa maissa. Tuota linjaa ei ole syytä kyseenalaistaa, sillä korona on osin sen ansiosta saatu pidettyä hyvin kurissa. Myös maan sisällä toteutetut toimenpiteet ohjeineen ja määräyksineen ovat ehkäisseet koronan leviämistä.

Asteittainen rajoitusten purkaminen on perusteltua, koskivatpa ne sitten matkailua tai maan sisäisiä määräyksiä. Vanha sanonta ”maltti on valttia” on kuitenkin hyvä ohjenuora päätöksiä tehtäessä.

Matkailutoimijat ovat luonnollisesti tyytyväisiä, kun matkustaminen Suomeen helpottuu. Myös moni suomalainen iloitsee mahdollisuudesta matkustaa tähän saakka suljettuna olleisiin ulkomaankohteisiin.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei lomamatka koronapandemian aikana ehkä kuitenkaan vastaa sitä, mihin on aikaisempina vuosina totuttu. Monissa maissa on tiukat rajoitukset, ja matkailija joutuu huomioimaan muun muassa maskipakon ja muut määräykset, jotka ovat omiaan latistamaan lomatunnelmaa.

Koronatilannetta seurataan edelleen tarkasti, ja hallitus on kertonut olevansa valmis muuttamaan määräyksiään ja ohjeistuksiaan nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

On tärkeää huolehtia siitä, ettei rajoitusten purkaminen anna väärää viestiä kansalaisille. Koronapandemia ei suinkaan ole ohi, vaan annettuja ohjeita muun muassa turvaväleistä ja hygieniasta on edelleen syytä noudattaa.