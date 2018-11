Pääkirjoitus: Oleskelulupa olisi hyvä porkkana valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille

Suomen ylioppilaskuntien liitto esittää suomalaisista korkeakouluista valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille pysyvää oleskelulupaa. Kauppakamarin johtajat yhtyivät esitykseen Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Avaus on hyvä ja kannatettava. Suomessa pitää miettiä nykyistä analyyttisemmin ja syvällisemmin, miten maan väestö- ja osaamishaasteet ratkaistaan. Väestöennusteet kertovat karusti sen, että suomalainen työvoima ei tulevaisuudessa riitä nykymallisen yhteiskunnan ylläpitämiseen. Syntyvyyden räjähtämiseen uskoo harva. Siksi ratkaisuja pitää tarkastella maahanmuuton näkökulmasta.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on moneen kertaan kehuttu. Kun ulkomaalaisia hakeutuu Suomeen opiskelemaan, pitää heidät nähdä voimavarana, tulevaisuuden veronmaksajina. Välillä julkinen keskustelu karkaa opiskelijoista koituvien kulujen taivasteluun.

Suomi ei kilpaile kansainvälisistä osaajista taloudellisilla houkuttimilla. Työnteko Suomessa on ankarasti verotettu kilpailijamaihin verrattuna. Suomella on muut valtit. Turvallisuus, puhtaus ja yhteiskunnan toimivuus ovat hienoja asioita moneen kilpailijamaahan verrattuna.

Myös byrokratiaa löysäämällä Suomi parantaisi kilpailukykyään. Suomessa opiskeleva ulkomaalainen ehtii halutessaan kotoutua Suomeen. Valmistumisen hetkellä pysyvä oleskelulupa olisi iso valtti nykytilaan verrattuna, jossa oleskelulupahaut voivat olla pitkiä ja raskaita. Jos nuori ja koulutettu ihminen joutuu kärvistelemään oleskelulupajonoissa pitkään, alkaa maailma kummasti houkuttaa.

Tässäkin kannattaa miettiä näkökulmaa – katsommeko ulkomaalaisia koulutettuja ihmisiä riskinä vai mahdollisuutena?