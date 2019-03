Pääkirjoitus: Brittien EU-eroon liittyvä epävarmuus haittaa yrityksiä

Brittien tällä viikolla pyörittämä äänestyssirkus brexitistä ei anna kovin vakuuttavaa kuvaa maan poliittisen järjestelmän toimivuudesta. Brittihallitus ja -parlamentti ovat vatvoneet edessä olevaa EU-eroa jo viime joulukuusta lähtien, mutta valmista ei ole tullut. Tiistaina parlamentti jälleen kerran selvin numeroin hylkäsi pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen ja jo seuraavana päivänä senkin vaihtoehdon, että brexit tapahtuisi ilman sopimusta. Alkaa vahvasti näyttää siltä, että britit haluavat vain rusinat pullasta.

EU:n puolelta on pitkin matkaa hyvin selväsanaisesti kerrottu, että parlamentin nyt kahdesti kaatama sopimus on paras tarjolla olevista vaihtoehdoista. Brittiparlamentti on tästä huolimatta halunnut lyödä päätään toistuvasti seinään torjumalla sopimuksen. Ratkaisulla alkaa kuitenkin olla kiire, sillä eropäivään on enää kaksi viikkoa.

Mahdollinen jatkoaika, jos siihen lopulta päädytään, olisi monella tapaa hankala. Erosopimuksen viipyminen on aiheuttanut Ison-Britannian kanssa kauppaa käyville yrityksille epävarmuutta, ja eron lykkääminen vain jatkaisi sitä pidemmälle. Kaikkien mielestä sopimukseen pääseminen olisi tärkeää, mutta kovin pitkälle ei avointa tilannetta pitäisi enää venyttää.

Kuten on todettu, jatkoajalle pitäisi myös olla jokin muu peruste kuin brittien kyvyttömyys sopia keskenään asiasta. Näkyvillä pitäisi olla esimerkiksi selvä ratkaisumalli, jonka läpivieminen vaatii enemmän aikaa. Toukokuussa pidettävien EU-vaalien takia eroprosessia ei ole syytä viivyttää sen pidemmälle. Sekin aikaraja tulee nopeasti vastaan, jos siihen päädytään.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi