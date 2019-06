Pääkirjoitus: Hallitusohjelman perusteella Reijo Karhisen esitys S- ja K-ryhmän tukkukaupan hinnoittelusta kolmansille osapuolille etenee

Hallitusohjelmassa on keskustelua herättänyt kirjaus, jonka mukaan ”hillitään päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännöllisin toimin, muun muassa private label -tuotteet”. On kysytty, haluaako hallitus puuttua kaupan valikoimiin. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kiisti epäilyn tuoreeltaan (Länsi Savo 7.6.). Lepän mukaan kyse on markkinoiden tasapainottamisesta.

Kirjaus lienee peräisin Reijo Karhisen viime helmikuussa jättämästä selvityksestä, jossa hän totesi kaupan saaneen omien merkkiensä avulla liian vahvan aseman tuottajiin päin. Kun päivittäistavarakauppa on keskittynyt yli 80-prosenttisesti kahdelle ketjulle, niin ne voivat omia merkkejään suosimalla rajoittaa kuluttajan valinnanvapautta ja vaikeuttaa kolmansien tuottajien pääsyä markkinoille. Kilpailu ei toimi enää kunnolla, mikä ei myöskään ole kuluttajien etu.

Kaupan omien merkkien luonne on muuttunut. Kun ilmestyivät markkinoille, ne olivat selvästi erottuva edullinen vaihtoehto merkkituotteille. Pakkaukset olivat huomattavan valjuja ja jopa hinta oli painettu valmiiksi. Nyt ne kilpailevat merkkituotteiden kanssa samoista kuluttajista. Pakkaukset ovat yhtä hienoja, eikä hinnoissakaan ole enää niin suurta eroa. Usein private label -tuotteen valmistaja on sama kuin merkkituotteellakin.

Karhisella oli hallitukselle toimintaohjekin valmiina. Hän ehdotti selvitettäväksi, voisiko S- ja K-ryhmän määrätä avaamaan asiakastietonsa kolmansille osapuolille ja myymään tukuistaan tuotteita muille samalla hinnalla kuin omien ketjujensa sisällä. Hallitusohjelman perusteella selvitys etenee.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi