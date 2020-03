Pääkirjoitus: Potilastiedot hyviin käsiin

Joukko lääkäreitä arvostelee voimakkaasti neljän sairaanhoitopiirin yhteistä hanketta asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi. Uutisuomalaisen jutussa (LS 7.3.) lääkärit ovat huolissaan muun muassa kustannusten kasvusta.

Hyvä, että arvostelevat. Hyvä, että asia ylipäänsä nousee keskusteluun. Kovin vähän tästä on julkisuudessa puhuttu, kun ottaa huomioon 1) käytettävän rahamäärän, 2) suuriin tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät riskit, 3) kovat odotukset ja 4) sen kuinka keskeisestä, yhteiskunnan perustoimintoja koskevasta päätöksestä on kyse.

Myös Etelä-Savon Essote on mukana tässä APTJ-hankkeessa. Kokonaiskustannukset ovat kymmenessä vuodessa 350 miljoonaa euroa. Essoten osuus tästä olisi 44 miljoonaa.

Tarjouskilpailu ratkeaa mahdollisesti jo maaliskuussa. Tarjoajista ovat jäljellä kaksi yhdysvaltalaista suuryritystä, Cerner ja Epic. Yksi syy lääkäreiden huoleen onkin juuri Epic, jonka järjestelmistä ei ole pelkästään hyviä kokemuksia.

Epic tunnetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n käyttöön ottaman Apotti-tietojärjestelmän toimittajana. Apotti on saanut julkisuutta paitsi valtavan hintansa myös runsaiden ongelmien vuoksi. Apottia käyttävät lääkärit ovat mediassa kertoneet työskentelyn muuttuneen tehottomaksi, kun aikaa kuluu asioiden kirjaamiseen ja käyttö on hankalaa. Järjestelmä on otettu käyttöön ilmeisen keskeneräisenä ja korjaukset ovat takkuilleet. Lisäksi muun muassa tietosuojassa on havaittu vakavia puutteita.

Oma keskustelunsa on ohjelmien alkuperämaa. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vaati pari viikkoa sitten puheessaan Suomelta ja Euroopalta omavaraisuutta turvallisuuteen liittyvässä teknologissa. Puheet eurooppalaisesta nettiselaimesta kuitattiin lähinnä huumorilla. Kun ajatus siirretään potilastietojärjestelmiin, turvallisuusaspekti tulee konkreettisemmaksi. Kotimaisessa hankinnassa myönteiset talousvaikutuksetkin jäisivät lähemmäs.

Potilastietojärjestelmiä kohtaan on sairaanhoitopiireissä suuria toiveita. Kun hoidettavien määrä kasvaa väestön ikääntyessä, työt pitäisi hoitaa yhä tehokkaammin. Hyvä järjestelmä kokoaa potilaan tiedot helposti käytettävään muotoon. Se helpottaa lääkäreiden ja muun henkilökunnan työtä ja siten tehostaa toimintaa. Vieläpä se parantaa potilasturvallisuutta.

Päättäjät ovat kovassa paikassa. Ei voi kuin toivoa järkevää valintaa.