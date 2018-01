Pääkirjoitus: Ministeri veti mutkat suoriksi vertaamalla kaksoiskansalaisia viidenteen kolonnaan

Suorapuheisuudestaan tunnettu puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on taas vetänyt mutkat suoriksi. Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien avajaisissa Helsingissä maanantaina puhunut Niinistö rinnasti kaksoiskansalaiset niin sanottuun viidenteen kolonnaan.



Yleisesti viidennellä kolonnalla tarkoitetaan valtion sisällä toimivaa salaista ryhmää, joka toimii ulkoisen vihollisen hyväksi. Käytännössä kyse on maanpettureista. Helsingin Sanomien mukaan Niinistö sanoi: ”Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana. Meillä tulee olla sataprosenttinen luottamus niihin henkilöihin, joita nimitämme maanpuolustuksen avaintehtäviin. Niin ikään näillä henkilöillä tulee olla sataprosenttinen lojaliteetti Suomeen.”



Niinistön arvio on raju yleistys, jollaiseen ministerin ei tulisi retkahtaa. Hän leimaa kerralla kaikki kaksoiskansalaiset epäluotettaviksi. Siinä unohtuu esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistus, jonka Suomikin on osaltaan hyväksynyt. Sen mukaan ihmisiä ei saa luokitella esimerkiksi rodun, uskonnon tai syntyperän mukaan vaan jokainen tulisi arvioida yksilönä. Kaksoiskansalaiset ovat myös Suomen kansalaisia, joita tulisi kohdella sen mukaisesti. On oikeudellisesti erikoista, että olisi eritasoisia Suomen kansalaisuuksia.



Puolustusministeri ei sitä suoraan sano, mutta hänen kohteenaan ovat erityisesti Venäjän kaksoiskansalaiset. Jos Puolustusvoimilla tai muilla turvallisuudesta vastaavilla tahoilla on perusteita epäillä jonkun palveluksessaan olevan henkilön lojaliteettia, niin se on eri asia. Sellaiset tapaukset pitää tutkia, eikä leimata koko monikymmentuhantista joukkoa.



Markku Kumpunen

