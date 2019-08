Pääkirjoitus: Keskusta hakee linjaansa—Uusi puheenjohtaja tuo kaivattua johtajuutta puolueeseen

Keskusta on keväästä lähtien ollut epäselvässä johtamistilanteessa. Puheenjohtaja Juha Sipilä on pahan vaalitappion jälkeen vetäytynyt lähes täysin julkisuudesta, ja on näyttänyt siltä, ettei keskustaa johda oikein kukaan.

Antti Rinteen viiden puolueen hallitukseen keskusta lähti hieman pitkin hampain ja vasta Rinteen maanittelujen jälkeen. Alun perin tarkoitus oli mennä oppositioon hakemaan uutta vauhtia kannatuksen kasvulle.

Hallituksessa keskustaministereillä onkin ollut muita ministereitä enemmän vaikeuksia asettua yhteiseen ruotuun. Keskustalaiset ministerit ovat sanailleet useaan otteeseen vihreiden kanssa muun muassa ympäristöpolitiikasta. Viimeksi valtiovarainministeri Mika Lintilä arvosteli julkisesti pääministeri Rinteen ostovoimapuheita. Korkeakoulurahoista syntyi kiista jopa keskustaministerien kesken.

Puolueen puheenjohtajakisaa on moitittu värittömäksi, mutta ministeriryhmän puheiden saama huomioarvo on pitänyt keskustaa esillä julkisuudessa. Se ollut ehkä tarkoituksin eli nostaa puolueen profiilia Sipilän hallituksen pakotetuksi kerrotun yksimielisyyden jälkeen.

Uusi puheenjohtaja valitaan vajaan kolmen viikon päästä Kouvolassa pidettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa, jolloin tilanne oletettavasti selkeytyy.

Keskustaväen lisäksi tätä odottaa myös pääministeri Antti Rinne (sd.). Hän ei ole erityisemmin puuttunut ministeriensä keskinäiseen sanailuun vaan on tyytynyt toivomaan, että erimielisyydet voitaisiin käsitellä hallituksen sisällä eikä julkisuudessa. Hallituksen toimintakyvyn kannalta on oleellista, että pää- ja valtiovarainministerin yhteys toimii.

Markku Kumpunen

