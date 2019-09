Pääkirjoitus: Talouden epävarmuus alkaa ahdistaa kansalaisia

Suomalaisten usko talouteen horjuu. Tilastokeskuksen mittauksessa usko talouteen on lähes romahtanut verrattuna vuoden takaiseen.

Suomalaiset eivät enää usko hallituksen asettamaan työllisyystavoitteeseen. Kun hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin, suomalaiset ennakoivat työttömyyden kasvavan. Moni kokee myös oman työpaikkansa epävarmana, mikä on muutaman paremman vuoden jälkeen selkeä käänne huonompaan.

Kansalaisia ei voi soimata pessimismistä. Vuodessa maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt. Vientiteollisuudesta elävän Suomen kannalta on surullista, että myös maailmanpolitiikan epävakaus vaikeuttaa yritysten valmistamien tuotteiden vientiä maailmalle. Kauppasodat ovat muuttuneet poikkeustilanteesta normaaliksi.

Kotimaassa on viime viikkoina uutisoitu kuntatalouden suurista ongelmista. Kestämättömästä taloustilanteestaan ovat kertoneet kaupungit ja kuntaliitot. Ilmoitus kaupungin yt-neuvotteluista oli aiemmin poikkeuksellinen, mutta nekin arkipäiväistyvät.

Taloustilanteen muuttumisesta kertoo myös perjantaina julkaistu ammattibarometri. Sen mukaan työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä ei enää kasva.

Pelkällä optimistisella asenteella ei talouteen käännettä synny. Sen sijaan kansalaisten uskoa voisivat lujittaa kaikki konkreettiset toimet, joilla työllisyyden paranemista vauhditettaisiin. Poliitikot ovat pelipaikoilla, ja hallituksella luulisi olevan jo paineita reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Edellinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) viritteli kakkaroitaan. Nyt katseet kääntyvät Antti Rinteen (sd.) työkalupakkiin.