Pääkirjoitus: Suomalaisten isis-vaimojen osallisuus terroritekoihin pitäisi käsitellä suomalaisessa tuomioistumessa

Lähi-itään lähteneiden Isis-taistelijoiden vaimojen ja lasten Suomeen paluusta syntynyt ongelma on laajenemassa. Ylen mukaan suomalaistaustaisia mahdollisia tulijoita on luultua enemmän, jopa 44. Lapsia heistä tietojen mukaan on 33.

Naiset haluaisivat palata Suomeen, koska eivät omien sanojensa mukaan ole tehneet mitään väärää. Jihadismitutkija Juha Saarisen mukaan (Verkkouutiset 24.5.) on kuitenkin varmaa, että ainakin osa heistä on edistänyt Syyriaa ja Irakia yli neljä vuotta julmasti terrorisoineen Isisin asiaa tavalla tai toisella.

Juridisesti kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus päästä takaisin Suomeen riippumatta siitä, mitä on muualla tullut tehdyksi. Tosiasiassa ei taistelijoita eikä heidän vaimojaan haluta ottaa vastaan. Heitä pidetään turvallisuusriskinä. Lasten annettaisiin palata, mutta heidät erotettaisiin vanhemmistaan näiden radikalisoitumisen takia, mistä voi aiheutua omat ongelmansa.

Suomi on kannattanut Ruotsin ehdotusta kansainvälisen Isis-tuomioistuimen perustamista. Se tutkisi Syyriassa ja Irakissa tapahtuneet rikokset ja saattaisi tekijät vastuuseen. Suomen valtion kannalta tällainen ”käsienpesumalli” olisi kätevä ja helppo, mutta kaikkia ongelmia se ei ratkaisisi. Näytön saaminen rikoksista on erittäin vaikeaa, kuten on jouduttu toteamaan aikaisemmin vastaavanalaisissa tapauksissa.

Oikeusvaltion näkökulmasta olisi parempi, jos suomalaisten isis-palaajien rikokset käsiteltäisiin täkäläisissä tuomioistuimissa ja mahdollisesti rangaistaisiin Suomen lakien mukaan. Tulevan hallituksen sisä- ja oikeusministeriä odottaa paluuasiassa haastava tehtävä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi