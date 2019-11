Pääkirjoitus: Järkyttävä veronkorotus syö Mikkelin elinvoimaa — Ikävä kyllä hyviä vaihtoehtoja sille voi olla vaikea löytää

Kaupunginjohtaja esittää Mikkeliin järkyttävää veronkorotusta. Uusi veroprosentti 22 on korkeampi kuin yhdessäkään maakuntakeskuksessa koko maassa.

Keskituloisen kukkarosta korotus vie kuukaudessa 40—50 euroa tuloista riippuen. Yhteensä tämä on vuodessa 13 miljoonaa euroa pois elämän laadusta, palveluiden käytöstä ja alueen elinvoimasta. Ja kiinteistöverot päälle.

Surkeinta Timo Halosen ehdotuksessa on, että kaikista huonoista vaihtoehdoista se saattaa silti osoittautua vähiten huonoksi. Edes tällä korotuksella ensi vuoden budjettia ei nimittäin saada tasapainoon. Ei, vaikka tehtäisiin kaikki puheissa olleet leikkaukset.

Halosen viesti onkin tyly: iso veronkorotus tarvitaan heti, jotta syöksy saadaan pysäytettyä.

Poliittiset päättäjät varmasti haastavat kaupunginjohtajan esityksen. Hyvä niin. Nähtäväksi vain jää, löytävätkö he kestäviä vaihtoehtoja. Mistä leikattaisiin lisää? Jätetäänkö investointeja tekemättä? Pistetäänkö omaisuutta huutokauppaan? Ei ole helppoa, etenkin kun haluja on siihenkin, että osa aiotuista säästöistä jätettäisiin tekemättä.

Lisälisävelalla hommaa ei voi ratkaista. Jos kaupunginjohtajan esitys menee läpi, se merkitsee jo nyt velkakierteen pahenemista. Kun viime vuoden lopussa emo-Mikkelin velat olivat nokkaa kohden 4 025 euroa, ensi vuoden jälkeen liikutaan 5 790 eurossa.

Mikkelin talouskurimus on itse aiheutettua vain osin. Kun katselee ympärilleen, samoja vaikeuksia on vähän jokaisessa kaupungissa ja kunnassa. Tässä iso tekijä on sote-kustannusten ennakoimaton ja nopea nousu. Pelkästään Mikkelin tai minkään muunkaan kaupungin omilla toimilla tästä kuntatalouden kriisistä ei päästä. Soten rahoitus pitää saada pikaisesti ratkaistua ja pidemmän päälle eteen tulevat myös kysymykset palveluiden rajaamisesta ja hoidon priorisoinnista.

Omalle kontolleen Mikkeli voi laittaa sen, että parempina aikoina taloutta ei ole pistetty kuntoon, vaan ratkaisuja on lykätty ja asioita hoidettu velaksi. Kun velat ovat jo tapissa, mitään puskureita ei ole. Nyt joudutaan hätäratkaisuihin.

Mikkelin valtuutetut joutuvat loppuvuonna tekemään vaikeita päätöksiä. Ikävä kyllä urakka ei edes tähän lopu vaan lähivuosina kaupunki joutuu käymää tiuhalla kammalla läpi kaikki tehostamismahdollisuudet, joita palveluverkosta ja toimintatavoista löytyy. Sama on edessä sotessa. Kiitoksia on kenenkään turha odotella.