Pääkirjoitus: Saisiko puusta vielä enemmän?

Etelä-Savo on Suomen tärkeimpiä metsämaakuntia. Yksi muistutus tästä saatiin tiistaina, kun Metsä Groupin uusi kertopuulinja vihittiin käyttöön yhtiön Punkaharjun-tehtaalla. Uusia työpaikkoja pelkästään tehtaalle tuli 40 — puun korjuuseen ja kuljetuksiin vielä lisää.

Maakunta on Suomen metsäisimpiä ja metsä kasvaa hyvin. Puuta myös kaadetaan teollisuuden tarpeisiin; kantorahatuloilla mitattuna olemme Suomen ykkösiä.

Sellu-, paperi- ja kartonkitehtaita täällä ei ole, mutta tukkipuuta — etenkin kuusta — täällä jalostetaan enemmän kuin missään muussa Suomen maakunnassa. Mainitun Punkaharjun lisäksi ison osan tästä puusta käyttävä Ristiinan ja Savonlinnan vaneritehtaat. Isoja sahojakin täällä on useita, etenkin Mikkelissä, Mäntyharjussa ja Hirvensalmella.

Maakunnan teollisuuden arvosta yli kolmasosa tulee juuri puutuote- ja huonekaluteollisuudesta.

Osuus on ylivoimaisesti suurin koko maassa. Alan teollisuus maksaa joka vuosi eteläsavolaisille palkkoja noin 80 miljoonaa euroa.

Vielä paremminkin asiat voisivat olla. Alalla on kyllä investoitu viime vuosina varsin paljon, silti puutuoteteollisuutemme jalostusaste on valitettavan alhainen. Tukin jalostaminen sahalla lankuiksi on tietysti arvokasta toimintaa, mutta aina parempi olisi, jos ketjua voisi jatkaa ja puun viedä maailmalle vähän valmiimpina tuotteina.

Yksi selkeä kehityskohde olisi puurakentamisessa. Asiasta on paljon puhuttu ja ympäristöministeriö pyörittää puurakentamista edistävää ohjelmaakin. Silti tuntuu, ettei betonin ylivaltaa Suomessa mikään hevin horjuta.

Puurakentamisen vauhdittaminen buustaisi Etelä-Savon teollisuutta ja työllisyyttä ja lisäisi varmasti Suomen viennin arvoa. Myös ilmaston lämpenemisen torjunnassa puurakentaminen on merkittävä tekijä, sillä rakennuksissa puun hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia.