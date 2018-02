Pääkirjoitus: Keneen lakko lopulta osuu? Kohde on pääministeri mutta lasku lähtee yrityksiin

Perjantaina Mikkelissä ja muualla maassa joukkoliikenne kulkee miten sattuu. Ristiinassa vaneritehdas seisoo, samoin HK-Scanin ruokatehdas Tikkalassa. Alueen rakennustyömailla ja konepajoilla sadat työntekijät jäävät kotiin tai lähtevät Helsinkiin mieltä osoittamaan.

SAK:n masinoima poliittinen lakko hallituksen päättämää ns. aktiivimallia vastaan sotkee arkea ja aiheuttaa elinkeinoelämälle tappioita. Aktiivimallia on syytetty työttömien nöyryyttämisestä ja pompottelusta. Totta onkin, että työttömien mahdollisuudet aktiivisuuteen vaihtelevat suuresti alueittain.

Päivän lakko ei talouskasvua pilaa. Vaarallista on se, jos poliittinen lakkoilu jatkuu ja leviää, kuten liitoista on jo uhkailtu.

Sinällään lakkoilu on tietenkin hyväksyttävää toimintaa. Poliittisilla lakoilla on aikain saatossa ajettu ja saatu aikaan merkittäviä uudistuksia. Sitä voi kukin miettiä, ovatko työttömyysturvaan tehdyt — loppujen lopuksi varsin maltilliset — muutokset riittävä syy nyt nähtäville toimille.

Lakko kohdistuu selkeästi Juha Sipilän (kesk.) hallitusta vastaan, mutta seuraukset kaatuvat ulkopuolisten yritysten ja yrittäjien niskaan. Lisäksi asia on tulossa joka tapauksessa uudestaan eduskuntaan mallia vastustavan kansalaisaloitteen vuoksi.

Suomen taloudessa on hyvä vire. Tuoreissa ennusteissa kasvulukuja on lähivuosille korjattu vielä ylöspäin. Myös työllisyys on kohentunut hyvää vauhtia, vaikka hallituksen tavoitteisiin ei vielä ylletäkään. Vuosikausien alavireen jälkeen vihdoin näyttää paremmalta.

Päivän lakko ei talouskasvua pilaa. Vaarallista on se, jos poliittinen lakkoilu jatkuu ja leviää, kuten liitoista on jo uhkailtu. Loppujen lopuksi tämä olisi suomalaisille työttömille vielä vaarallisempaa kuin mitkään aktiivimallit.