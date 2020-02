Pääkirjoitus: Maanteillä riittää korjausvelkaa vielä vuosiksi

Ensin hyvät uutiset: maanteiden päällysteiden uusimiseen on tänä vuonna selvästi enemmän rahaa kuin viime vuonna. Etelä-Savossa uutta asfalttia vedetään noin 170 kilometrille maanteitä.

Koneita nähdään muun muassa Viitostiellä parissakin kohdassa, 62-tiellä Puumalassa, valtatiellä 13 Mikkelin ja Kangasniemen väillä sekä Pieksämäkeen vievällä 72-tiellä Montolan kohdilla.

Huono uutinen on se, että korjausrahojen kasvusta huolimatta maanteiden kunto yhä rapistuu. Ely-keskus arvioi, että valtateiden ulkopuolella – eli niin sanotulla alemmalla tieverkolla – viidesosa teistä on huonokuntoisia. Tieverkon päällysteistä taas puolet on elinkaarensa lopulla.

Vesisateinen, lumeton talvi on tehnyt ongelmasta poikkeuksellisen näkyvän ainakin kaikille, jotka joutuvat liikkumaan kaupunkikeskustojen ulkopuolella.

Teillä seisova vesi ja päällä jyräävä liikenne ovat huono yhdistelmä, joka rikkoo päällysteitä ja kaivaa niihin nopeasti kuoppia. Talviaikana vaurioille voidaan antaa vain ensiapua ja perusteellisemmat korjaukset odottavat kesäkelejä. Sorateillä on nähty jo kelirikkoa.

2010-luvulla liikennemäärät Suomen maanteillä kasvoivat selvästi. Teiden kunnossapitoa kuitenkin laiminlyötiin, ja sen rahoitus laski selvästi edellisestä vuosikymmenestä. Toista yhtä huonoa vuosikymmentä tieverkkomme ei kestä. Vaikka päästövähennykset tuovat painetta liikenteen määrän leikkaamiseen, autoliikenne on suuressa osassa maata vielä pitkään pääasiallinen liikkumismuoto.

Eduskunnassa väylien huono kunto onneksi ymmärretty. Nykyisen hallituksen ohjelmassa luvataan – uusien raideyhteyksien lisäksi – pysyvä parannus sekä rautateiden että maanteiden peruskunnossapitoon parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti.

Nyt sitten uskotaan ja toivotaan, että lupaus pitää. Kun korjausvelkaa on pitkälti toista miljardia euroa, näkyvää ja selvää muutosta ei tiellä liikkujien ihan vuodessa tai parissa kannata vielä odottaa.