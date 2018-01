Pääkirjoitus: Äänestysprosentti voi taas alentua Sauli Niinistön ylivoiman takia

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Äänestäjien tehtävänä on valita Suomen korkeimman viran haltija, mutta tunnelma on aika vaisu. Istuvan presidentin Sauli Niinistön etumatka gallupeissa on ollut niin suurta, että se on latistanut vaalitaistelua. Vastaehdokkaiden odottamaa muutosta kannatuslukemiin ei ole näkynyt.



Tässä vaiheessa näyttää vahvasti siltä, että ainoiksi jännitettäviksi asioiksi vaaleissa jäävät äänestysprosentti ja se, tuleeko Niinistö valituksi jo ensimmäisellä kierroksella. Yhden kierroksen vaali on todennäköisin vaihtoehto, mutta yllätykset ovat aina mahdollisia.



Elisabeth Rehnin nousu vuoden 1994 vaaleissa ja Pekka Haaviston nousu toiselle kierrokselle viime vaaleissa tapahtuivat yllättäen ja aivan vaalikamppailun loppumetreillä. Ennakkoäänestyspaikoilla mahdollisesti tehtävät ovensuukyselyt kertovat, onko vastaavanlainen yllätys nyt muhimassa. Epätodennäköistä se kuitenkin on.



Mielenkiintoista on nähdä, miten Niinistön ylivoima vaikuttaa äänestysprosenttiin. Presidentinvaali on ollut Suomen suosituin vaali, mutta viime kerralla aktiivisuus jäi alhaisimpiin lukemiin sitten vuoden 1950. Ensimmäisellä kierroksella uurnilla kävi 72,8 prosenttia äänioikeutetuista, mutta toisella kierroksella enää 68,9 prosenttia. Nykyisen Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella lukemat olivat vielä pari prosenttiyksikköä alemmat.



Monilla on kiusaus ajatella, että peli on jo selvä, ja he jäävät kotiin. Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy, vaan mahdollisimman usea kansalainen käyttää äänioikeuttaan. Seuraava tilaisuus äänestää presidentistä on vasta kuuden vuoden päästä.



Markku Kumpunen

