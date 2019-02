Mikkelin kaupunki hakee parhaillaan ratkaisuja taloutensa vakauttamiseen.

Viime vuoden puolella päätettiin investointi- ja budjettilinjauksista, ja lähiaikoina päättäjien eteen tulee palvelusuunnitelma, joka ottaa kantaa palvelurakenteeseen ja sen menoihin.

Palvelusuunnitelma on tiettävästi valmis, mutta se ei ole ollut vielä julki.

Suunnitelma listaa erilaisia säästökohteita. Kun suurista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päälinjoista on sovittu, nyt haetaan tasapainoa leikkaamalla käyttötalousmenoja.



Sote on kuntayhtymän hallinnassa, joten välineinä ovat oikeastaan vain tekninen ja sivistystoimi. Tarkastelussa ovat esimerkiksi kirjastoverkko sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Myös tilaratkaisuja on pohdittu. Teatteritalo ja konsertti- ja kongressitalo Mikaeli kaipaavat jossakin vaiheessa remonttia. Taidemuseokin on väistötiloissa.

Lähikirjastojen asema näyttää tukalalta, ja vähäkäyttöisiä liikuntapaikkoja uhkaa lakkautus.



Ponnistelut menojen leikkaamiseksi hyvin ymmärtää, mutta ilmeistä on, että nyt raavitaan säästöjä pienimmistäkin kohteista. On silti arvioitava, saadaanko murusista aikaan todellista säästövaikutusta.

Mikkeli puhuu nyt brändistä ja vetovoimasta. Kaupunki tarvitsee myönteistä julkista profiilia ja kaiken, mikä vain jotenkin kiinnostaa tänne päin muuttoa suunnittelevaa tai matkailijaa.



Kulttuurimenot asukasta kohden eivät ole erityisen suuria. Kaupunki kuitenkin tuottaa erilaisia ylikunnallisia palveluja, ja saattaa olla, että niitä menoja ei jatkossa katsota hyvällä.

Kaupunkilaisia erilaiset tapahtumat ja museoidenyöt kiinnostavat, mikä kertoo siitä, että vapaa-ajan palveluilla on kysyntää.

On selvä, että peruspalvelujen pitää toimia, mutta on vaikea uskoa, että Mikkeli pääsisi taloustasapainoon leikkaamalla kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja.

Jukka Ahdelma

jukka.ahdelma@lansi-savo.fi